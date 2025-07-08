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لبنان

غداً.. هذا ما سيشهده طريق المطار

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:18
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صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد وتأهيل على المسلك الغربي من طريق المطار القديم انطلاقًا من محطّة الأيتام حتّى جسر الكوكودي، وذلك اعتبارًا من الساعة 04،00 فجر تاريخ الغد  09-07-2025، ولغاية السّاعة 12،00 منه.
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سيتمّ تضييق الطّريق، والإبقاء على حركة السير على المسلك المتّجه نحو المطار طيلة فترة الأشغال.

لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 
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