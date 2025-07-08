دريان يفتتح قسمًا جديدًا للجراحة في مستشفى المقاصد: دعمنا واجب

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افتتح مفتي الشيخ قسمَي التنظير والجراحة ليوم واحد في مستشفى ، بمشاركة رئيس الجمعية الدكتور فيصل سنو وعدد من أعضاء والجسم الطبي.وأشاد بـ"الإنجازات الطبية المستمرة" في مستشفى المقاصد، واصفًا إياه بـ"الصرح البيروتي العريق"، مؤكدًا أن "هذا التقدم يستحق التهنئة والدعم من الجميع، لا سيما من الجهات الحكومية وأهل الخير، لضمان استمرار رسالة المقاصد الصحية والإنسانية".