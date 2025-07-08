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لبنان

دريان يفتتح قسمًا جديدًا للجراحة في مستشفى المقاصد: دعمنا واجب

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:25
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افتتح مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قسمَي التنظير والجراحة ليوم واحد في مستشفى المقاصد، بمشاركة رئيس الجمعية الدكتور فيصل سنو وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والجسم الطبي.
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وأشاد دريان بـ"الإنجازات الطبية المستمرة" في مستشفى المقاصد، واصفًا إياه بـ"الصرح البيروتي العريق"، مؤكدًا أن "هذا التقدم يستحق التهنئة والدعم من الجميع، لا سيما من الجهات الحكومية وأهل الخير، لضمان استمرار رسالة المقاصد الصحية والإنسانية".
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