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لبنان

اقتراح قانون لإنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:30
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تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، بتوجيهات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي، والذي أعده عضو مجلس قيادة الحزب كامل الغصيني.
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