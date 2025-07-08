بالتعاون مع وزارتي الاعلام والزراعة.. اطلاق مهرجانات ترتج من وزارة السياحة

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أطلقت جمعية "زراعتنا صناعتنا" النسخة الثالثة من مهرجان "عالترتجاني" في بلدة ترتج – ، خلال مؤتمر صحافي في ، برعاية وزارات السياحة، الإعلام، والزراعة، وحضور شخصيات رسمية وثقافية واجتماعية، على رأسها رئيسة الجمعية داليدا بولس .ممثلة وزيرة السياحة، جومانة كبريت، أكدت أن شعار المهرجان هذا العام يكرّم عيد الجيش، مشيدة بدور الجيش في الحفاظ على وحدة الوطن، ومؤكدة أن ترتج، بطبيعتها وهوائها النقي، تستحق أن تكون على الخارطة السياحية الوطنية والعالمية.ممثل ، فادي غانم، اعتبر أن المهرجان ليس مجرد حدث موسمي، بل تجسيد لرؤية تنموية متكاملة تنطلق من الريف، قائلاً: "ترتج قررت أن تنهض بإرادة أهلها، و"عالترتجاني" يمثل نموذجا فريدا لتمكين النساء والشباب وربط الزراعة بالسياحة والصناعة والثقافة". وأضاف أن تدعم المهرجان كجزء من رؤيتها لتنمية الاقتصاد الريفي والتمكين الاجتماعي، مؤكداً أن الأرض تروى بالانتماء قبل أن تروى بالماء.بدوره شدد ممثل ، شادي ، على أهمية هذه المهرجانات في نشر الفرح وتعزيز الثقافة واللقاء بين اللبنانيين، مشيراً إلى التعاون بين وزارتي السياحة والإعلام لإطلاق مثل هذه المبادرات التي تضع على خارطة الفرح والتلاقي.أما رئيسة الجمعية داليدا اسطفان، التي مولت المهرجان شخصياً دون دعم خارجي، عبّرت عن فخرها بإطلاق نسخة ثالثة من "مهرجان الإخاء والتعاون والمحبة"، مؤكدة أن "ترتج كانت وستبقى إبنة وأمه"، وأعلنت برنامج المهرجان الذي ينطلق في 1 آب ويستمر حتى 3 آب، ويتضمّن:1 آب: افتتاح رسمي مع الفنان عامر زيّان وعروض فلكلورية.2 آب: أمسية أوبرالية مع جيل يوسف، وفقرات للأطفال ومواهب محلية.3 آب: عرض احترافي للسيارات من نادي Felix Racing وختام مع الفنان أنطوني عزيز.