شيخ العقل التقى جنبلاط وأبو فاعور وزار فضل الله معزّياً

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استقبل شيخ عقل طائفة الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الطائفة في ، رئيس النائب تيمور ، يرافقه عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، وعمل المجلس المذهبي، في حضور القاضي الشيخ غاندي مكارم وعدد من المشايخ.وعُقد لقاء موسع جمع أبي المنى وجنبلاط مع هيئة رصد الوظائف والاختصاصات، التي شُكلت بتوجيه من شيخ العقل، حيث تم التباحث في خطة العمل وأهداف الهيئة ضمن رؤية إصلاحية تنموية للمجلس.كما استقبل أبي المنى عضو "اللقاء " النائب ، في لقاء تركز على آخر المستجدات الوطنية والقضايا العامة.وفي خطوة تعكس الروح الوطنية الجامعة، قام شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ والمجلس المذهبي، بتقديم التعازي للسيد بوفاة والدته، في مقرّه في حارة حريك. وتخلل اللقاء بحث في سبل تفعيل الشراكة الروحية الوطنية، وآلية تفعيل عمل اللقاء التشاوري بين المكونات .وضمّ الوفد شخصيات دينية ومؤسساتية، من أبرزهم القاضي الشيخ غاندي مكارم، المحامي رائد النجار، رؤساء لجان المجلس المذهبي، ومدير مشيخة العقل ومدير المجلس، إضافة إلى مشايخ ومستشارين.