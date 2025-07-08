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لبنان

شيخ العقل التقى جنبلاط وأبو فاعور وزار فضل الله معزّياً

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:43
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استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، يرافقه عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، وعمل المجلس المذهبي، في حضور القاضي الشيخ غاندي مكارم وعدد من المشايخ.
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وعُقد لقاء موسع جمع أبي المنى وجنبلاط مع هيئة رصد الوظائف والاختصاصات، التي شُكلت بتوجيه من شيخ العقل، حيث تم التباحث في خطة العمل وأهداف الهيئة ضمن رؤية إصلاحية تنموية للمجلس.

كما استقبل أبي المنى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في لقاء تركز على آخر المستجدات الوطنية والقضايا العامة.

وفي خطوة تعكس الروح الوطنية الجامعة، قام شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ والمجلس المذهبي، بتقديم التعازي للسيد علي فضل الله بوفاة والدته، في مقرّه في حارة حريك. وتخلل اللقاء بحث في سبل تفعيل الشراكة الروحية الوطنية، وآلية تفعيل عمل اللقاء التشاوري بين المكونات الدينية اللبنانية.

وضمّ الوفد شخصيات دينية ومؤسساتية، من أبرزهم القاضي الشيخ غاندي مكارم، المحامي رائد النجار، رؤساء لجان المجلس المذهبي، ومدير مشيخة العقل ومدير المجلس، إضافة إلى مشايخ ومستشارين.
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