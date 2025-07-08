Advertisement

لبنان

كركي يصدر تعميماً لتسهيل استفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1388522-638875947801740673.jpg
Doc-P-1388522-638875947801740673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، تعميما يتيح اعتماد إيصال رخصة السوق العمومية ورخص سير الآليات بدلًا من رخصة السوق، وذلك استنادا الى كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات السيد أحمد الحجار رقم ٧٠٥٩ تاريخ ٣/٧/٢٠٢٥".
Advertisement

وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، ان هذه "خطوة عملية هدفها تسهيل إجراءات دفع الاشتراكات للسائقين العموميين بغية تمكينهم وذويهم من الإستفادة من التقديمات الصحية، لاسيما لناحية استحصالهم على الموافقات الاستشفائية".
مواضيع ذات صلة
وفد من نقابة المحررين زار كركي... وتأكيد على قرب استفادة الصحافيين من التقديمات
lebanon 24
08/07/2025 22:10:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي : الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة
lebanon 24
08/07/2025 22:10:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: تعديل تعرفة الصور الشعاعية ضمن إصلاحات الضمان
lebanon 24
08/07/2025 22:10:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: الضمان يدفع 48 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة
lebanon 24
08/07/2025 22:10:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-07-08
14:57 | 2025-07-08
14:37 | 2025-07-08
14:26 | 2025-07-08
14:24 | 2025-07-08
14:13 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24