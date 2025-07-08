كركي يصدر تعميماً لتسهيل استفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان

Advertisement

أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، تعميما يتيح اعتماد إيصال رخصة السوق العمومية ورخص سير الآليات بدلًا من رخصة السوق، وذلك استنادا الى كتاب معالي والبلديات السيد رقم ٧٠٥٩ تاريخ ٣/٧/٢٠٢٥".وأفادت في الصندوق، في بيان، ان هذه "خطوة عملية هدفها تسهيل إجراءات دفع الاشتراكات للسائقين العموميين بغية تمكينهم وذويهم من الإستفادة من التقديمات الصحية، لاسيما لناحية استحصالهم على الموافقات الاستشفائية".