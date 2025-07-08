للمرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية... هذا ما أعلنته وزارة التربية

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ورحب بالحضور موجها التحية إلى جميع المرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة التي تبدأ غدا كما عبر عن كامل الثقة والإحترام للأساتذة والمعلمين الذين يشاركون في أعمال الإمتحانات الرسمية وقيادة مراكزها المنتشرة في كل المناطق .والمشاركين أيضا في المراقبة والتصحيح وإصدار النتائج كما وجه التحية إلى اللجان الفاحصة الفرعية .أضاف : نعرف جميعا كم كانت هذه السنة الدراسية صعبة على الجميع،وهي ظروف استثنائية نأمل أن ننتهي منها وان ينهض مع جميع مواطنيه وشبابه .وعرض الأرقام وفيها أن 42728 مرشحا يتوزعون على 229 مركزا ، ويشارك في أعمال الإمتحانات نحو 9400استاذ ومعلم منهم 7800 في المراقبة ، كما انه سينتج عن هذه الإمتحانات نحو 700000 سبعمائة ألف مسابقة للتصحيح . ولفت إلى أن عدد المرشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية يبلغ 640 مرشحا . وأكد ان الجهوزية تامة في الوزارة والمناطق التربوية ، وتم توزيع المهام مع دائرة الإمتحانات ومعاوني رئيس اللجان الفاحصة ، وبالتالي فإن جميع المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء الدوائر ورؤساء المناطق التربوية لديهم مهام محددة تم تكليفهم القيام بها من متابعة التلامذة والأساتذة والإجابة على الخط الساخن والمراقبة ، وهي تعمل ليلا نهارا ، واليوم هناك تحضيرات لمواد .اما من الناحية المالية فقد تم اقتراح زيادة الأتعاب على معالي الدكتورة ريما كرامي وهي تتواصل مع معالي وزير المالية الدكتور ياسين جابر ليصار إلى زيادة أتعاب العاملين في الإمتحانات الرسميةإن كان في التعليم العام أو في التعليم المهني والتقني لتكون متساوية .أما لجهة البعد التربوي فقد طمأن المدير العام للتربية جميع المرشحين إلى ان الأسئلة طبيعية ومطابقة للمناهج المعتمدة وغير تعجيزية .ودعا المرشحين إلى عدم الأخذ بالشائعات لأن كل مضمون الأسئلة سيكون من المنهج المعتمد ووفاقا للدراسة والتوصيات التي وردت من المركز التربوي للبحوث والإنماء لجهة الدروس المنجزة ، وضمن التوصيف المعتمد لأسئلة الإمتحانات الرسمية .ومن الناحية اللوجستية تم الكشف على كل المعدات والتجهيزات إن كان في الإدارة المركزية او في مراكز الإمتحانات وفي دائرة الإمتحانات ، او في مراكز التصحيح ، كما اكد ان الكاميرات تعمل وأنها مربوطة بالإنترنت السريع ، وان كل الأجهزة حاضرة لاستقبال التلاميذ غدا صباحا . اما من الناحية الأمنية فقد شدد المدير العام للتربية على ان الطوابق السفلى في الوزارة وهي المخصصة للجان الفاحصة تقع تحت حماية في وكلنا ثقة بالجيش وبالتالي فإن كل الطوابق التي يوجد فيها عمل للامتحانات الرسمية تم عزلها عن التواصل بكل وسائله وبواسطة التشويش أيضا ،ونشكر أيضا لأن من مسؤوليتهم أيضا توصيل المسابقات وحماية مراكز الإمتحانات ، وهناك تعليمات واضحة للقوى لأمنية بمنع السماح بإدخال أي أجهزة هاتف او ساعات ذكية أو أي وسيلة اتصال مهما كان نوعها إلى مراكز الإمتحانات ، وطلبنا من المرشحين تكرارا عدم ادخال أي جهاز تواصل تحت طائلة الإقصاء من الإمتحانات .وأشار يرق إى انه تمت إجتماعات بين وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى ووزير الداخلية والبلديات أحمد ، وتم التنسيق بخصوص الأمن والمتابعة في موضوع الإمتحانات الرسمية في المناطق كافة .وأعطى يرق عددا من التوجيهات إلى التلاميذ والأساتذة والأهل مؤكدا أننا سنكون حاسمين جدا لجهة مراقبة الغش ، وبالتالي فإنه من حق كل تلميذ تعب واجتهد خصوصا في المناطق الصعبة ، ان ينال حقه بالنجاح ، وكرر الإشارة إلى منع الهواتف والساعات والآلات الذكية والآلات الحاسبة غير المطابقة للمواصفات المقبولة في الإمتحانات ، لأنها سوف تتم مصادرتها ، واكد أن في الوزارة سوف ينشر شرعة الحقوق والواجبات لكل مرشح .وقال : إننا في مرحلة مصيرية من حياة التلاميذ ، ويجب ألا يعتمدوا الغش او يتقاعسوا عن اداء امتحاناتهم كما يجب .واكد أن أي خبر أو معلومة يرغب الإعلاميون بالسؤال عنها فإن المرجع الصالح للإجابة هو المكتب الإعلامي في الوزارة والمواقع الرسمية للوزارة ، وإن كل ما يصدر من خارج المكتب الإعلامي يتوجب التأكد منه بالتواصل مع المستشار الإعلامي ألبير شمعون للتأكد من مدى صحته .وجدد التذكير بالخط الساخن المخصص للامتحانات الرسمية وهو 01772050 وهناك من يجيب كل صاحب سؤال على مدار الساعة ، وهدفنا ان يذهب المرشحون إلى امتحاناتهم مرتاحين وأملنا بأن يكون النجاح حليف كل تلميذ .وكرر شكر جميع المؤازرين للامتحانات الرسمية او العاملين فيها ، وخص بالشكر التفتيش التربوي والمركز التربوي للبحوث والانماء ،للتعاون الذي تم سابقا والذي سيتم لاحقا .كما شكر الأساتذة في المدارس والأهل الذين رافقوا اولادهم وسهروا على تمكينهم طوال إثنتي عشرة سنة دراسية ، آملا ان تتكلل جهودهم بالنجاح ومتابعة التخصص ، وشكر فريق العمل في الوزارة من الزملاء الموجودين والزملاء الأكثر من غير الموجودين معنا هنا الذين يتابعون الأعمال ويتلقون الشكاوى ويتابعونها ، كما اشكر التي تواكبنا وتعطي الصورة الصحيحة عن لبنان الوطن الذي نريده ، لأننا جميعا نعمل من أجل والمواطنين ، ونسعى لنهوض بلدنا ولكي تعود التربية ونبني لبنان سوية .