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لبنان

إليكم موعد وجدول الامتحانات الرسمية غدًا

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:33
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نشرت وزارة التربية، مواعيد وجدول الإمتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة فقط) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام ٢٠٢٥ العاديّة. 

للإطلاع على جدول مواعيد الامتحانات، اضغط هنا
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