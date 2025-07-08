إليكم موعد وجدول الامتحانات الرسمية غدًا

نشرت وزارة التربية، مواعيد وجدول الإمتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة فقط) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام ٢٠٢٥ العاديّة.للإطلاع على جدول مواعيد الامتحانات،