Advertisement

لبنان

ما هي الأمور المحظورة على المرشح القيام بها داخل مركز الامتحانات الرسمية؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1388552-638875980805760040.jpg
Doc-P-1388552-638875980805760040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عممت وزارة التربية الأمور المحظور على المرشح القيام بها داخل مركز الامتحانات الرسمية التي ستُجرى اعتبارًا من يوم غد وهي: 
Advertisement

- حيازة هاتف خلوي، حتى ولو لم يستخدمه.

- حيازة ساعة ذكية، حتى ولو لم يستخدمها.

- استعمال آلة حاسبة قابلة للبرمجة أو التي تحتوي على ذاكرة.

- استعمال آلة الحاسبة مخصصة لرسم البيانات.

- استعمال أو حيازة السماعات الإلكترونية

- حيازة السيجارة الإلكترونية.

- حيازة أي جهاز للتواصل.

- إدخال الكتب والملخصات إلى مركز الامتحانات أو غرف الامتحان.

- الخروج من مركز الامتحان قبل تسليم المسابقة الأخيرة أو الانسحاب.

- الاتصال بأي وسيلة كانت بأي شخص خارج المركز.

- الغش بأي وسيلة كانت.

- التنقل داخل غرفة الامتحان.

- التحدث مع المرشحين الآخرين في غرفة الامتحانات.

- الاحاديث الجانبية مع المراقبين أوأي شخص يحق له التواجد داخل المركز لاسيما خلال فترة إجراء الامتحان وداخل الغرف.

وأشارت إلى أنّه يسمح لرئيس المركز فقط دون سواه من المتواجدين في المركز، باستخدام الهاتف الأرضي والخلوي وجهاز الكمبيوتر وذلك بهدف التواصل مع المنطقة التربوية أو دائرة الامتحانات أو التقني المسؤول عن صيانة كاميرات المراقبة أو لأي سبب آخر من شأنه ضمان حسن سير العمل في المركز.
مواضيع ذات صلة
إليكم موعد وجدول الامتحانات الرسمية غدًا
lebanon 24
08/07/2025 22:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الامتحانات الرسمية اللبنانية في قطر والكونغو ايضا
lebanon 24
08/07/2025 22:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من تسريب الامتحانات الرسمية
lebanon 24
08/07/2025 22:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار عرض مع كرامي الإجراءات الأمنية عشية الامتحانات الرسمية
lebanon 24
08/07/2025 22:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-07-08
14:57 | 2025-07-08
14:37 | 2025-07-08
14:26 | 2025-07-08
14:24 | 2025-07-08
14:13 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24