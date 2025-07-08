ما هي الأمور المحظورة على المرشح القيام بها داخل مركز الامتحانات الرسمية؟

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- حيازة هاتف خلوي، حتى ولو لم يستخدمه.- حيازة ساعة ذكية، حتى ولو لم يستخدمها.- استعمال آلة حاسبة قابلة للبرمجة أو التي تحتوي على ذاكرة.- استعمال آلة الحاسبة مخصصة لرسم البيانات.- استعمال أو حيازة السماعات الإلكترونية- حيازة السيجارة الإلكترونية.- حيازة أي جهاز للتواصل.- إدخال الكتب والملخصات إلى مركز الامتحانات أو غرف الامتحان.- الخروج من قبل تسليم المسابقة الأخيرة أو الانسحاب.- الاتصال بأي وسيلة كانت بأي شخص خارج المركز.- الغش بأي وسيلة كانت.- التنقل داخل غرفة الامتحان.- التحدث مع المرشحين الآخرين في غرفة الامتحانات.- الاحاديث الجانبية مع المراقبين أوأي شخص يحق له التواجد داخل المركز لاسيما خلال فترة إجراء الامتحان وداخل الغرف.وأشارت إلى أنّه يسمح لرئيس المركز فقط دون سواه من المتواجدين في المركز، باستخدام الهاتف الأرضي والخلوي وجهاز الكمبيوتر وذلك بهدف التواصل مع المنطقة التربوية أو دائرة الامتحانات أو التقني المسؤول عن صيانة كاميرات المراقبة أو لأي سبب آخر من شأنه ضمان العمل في المركز.