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لبنان

رسامني التقى وفدا اماراتيا متخصصا بمشاريع الكهرباء وتابع مع زواره شؤونا انمائية

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:25
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم، وفدا اماراتيا من شركة Global South Utilities (GSU)  للطاقة المتجددة المتخصصة بالمشاريع الاستثمارية لتعزيز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، برئاسة نائب الرئيس محمد الظاهري، يرافقه الرئيس التنفيذي للطاقة المتجددة علي الشمري والمدير التنفيذي للاستثمارات إيلي سلوم ومنير خاطر.
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والتقى رسامني رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر  (ICRC) أنييس دور والمستشار السياسي شوقي أمين الدين.

وكان رسامني التقى النائب محمد يحيى، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، اضافة الى قضايا تتعلق بمنطقة عكار خدماتيا وتنمويا.

 وعرض مع وفد من المجلس البلدي في الجديدة – البوشرية - السد برئاسة أوغست باخوس، حاجات انمائية من تعبيد وتأهيل وصيانة الطرق، وانشاء جسر للمشاة حفاظا على السلامة المرورية، اضافة الى المشاريع التي تنوي البلدية تنفيذها والمتعلقة بمطمر النفايات، وكيفية تحويله الى واجهة بحرية وبيئية وسياحية.

 كذلك عرض وزير الاشغال مع النائب السابق اميل رحمه الأوضاع الراهنة وشؤونا إنمائية.
 
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