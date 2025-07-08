رسامني التقى وفدا اماراتيا متخصصا بمشاريع الكهرباء وتابع مع زواره شؤونا انمائية

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم، وفدا اماراتيا من شركة Global South Utilities (GSU) للطاقة المتجددة المتخصصة بالمشاريع الاستثمارية لتعزيز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، برئاسة محمد ، يرافقه الرئيس التنفيذي للطاقة المتجددة والمدير التنفيذي للاستثمارات سلوم ومنير خاطر.والتقى رسامني رئيسة بعثة للصليب الأحمر (ICRC) أنييس دور والمستشار السياسي .وكان رسامني التقى يحيى، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، اضافة الى قضايا تتعلق بمنطقة خدماتيا وتنمويا.وعرض مع وفد من في الجديدة – - السد برئاسة ، حاجات انمائية من تعبيد وتأهيل وصيانة الطرق، وانشاء جسر للمشاة حفاظا على السلامة المرورية، اضافة الى المشاريع التي تنوي البلدية تنفيذها والمتعلقة بمطمر النفايات، وكيفية تحويله الى واجهة بحرية وبيئية وسياحية.كذلك عرض وزير الاشغال مع النائب السابق اميل رحمه الأوضاع الراهنة وشؤونا إنمائية.