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لبنان

إليكم هوية شهيدين بالغارة الإسرائيلية في العيرونية

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:56
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استشهد السوري علي الحموي جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة العيرونية في طرابلس، وهو من مدينة حمص ومقيم في منطقة باب التبانة ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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كما استشهد المواطن اللبناني الحاج عمر زهرة في الغارة الإسرائيلية.  
 
 
 
 
 
وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في العيرونية أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح.
 
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