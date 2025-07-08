إليكم هوية شهيدين بالغارة الإسرائيلية في العيرونية

استشهد السوري جراء الغارة على منطقة العيرونية في ، وهو من ومقيم في منطقة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".

وكان التابع لوزارة الصحة العامة أعلن في بيان أن غارة العدو بمسيّرة على سيارة في العيرونية أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ثلاثة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح.