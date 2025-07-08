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لبنان

ابن الـ28 عاماً في طرابلس هكذا انتهت حياته بشكل مأساوي

Lebanon 24
08-07-2025 | 13:07
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لقي الشاب ظهير خضرين (28 عاماً) من فنيدق، حتفه متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد تعرضه لحادثة سقوط من مرتفع في منطقة المنية، بعد ظهر اليوم.
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ونُقل خضرين إلى مستشفى حلبا الحكومي للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة. (الوكالة الوطنية)
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