ابن الـ28 عاماً في طرابلس هكذا انتهت حياته بشكل مأساوي

لقي الشاب ظهير خضرين (28 عاماً) من فنيدق، حتفه متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد تعرضه لحادثة سقوط من مرتفع في منطقة ، بعد ظهر اليوم.

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ونُقل خضرين إلى الحكومي للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة. (الوكالة الوطنية)