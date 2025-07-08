وزير الداخلية استقبل أبو فاعور والبعريني وفاعليات

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استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه، النائب ، ثم النائب وليد البعريني، وبحث مع كل منهما الأوضاع العامة.والتقى الوزير السابق ، وتم التداول في آخر المستجدات على الساحة الداخلية.وبحث الوزير الحجار مع رئيسة قسم التعاون في بعثة في اليساندرا فايزر في ملفات التعاون بين الجانبين.وكذلك، استقبل القنصل العام لسفارة مصر في لبنان محمد المشد، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها.والتقى أيضا محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، ثم محافظ القاضي مروان عبود. (الوكالة الوطنية)