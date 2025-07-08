في هذه المناطق.. الجيش يوقف مطلوبين بتهم خطف وإطلاق نار

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صدر عن – البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في منطقتَي وبر الياس – ، وأوقفت المواطنين (ن.ب.) و(م.ل.) و(ع.ل.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز – 21 سوريًّا لدخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية.كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة - عاليه، السوري (خ.م.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: المشاركة في عملية خطف، السلب والسرقة، تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية، التجول داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وضبطت في حوزته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".