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لبنان

بلدية عدلون تمنع السورين من التجول ليلاً.. وهذه الأسباب

Lebanon 24
08-07-2025 | 14:13
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اعلنت بلدية عدلون في بيان، "فرض حظر تجوّل ليلي على المواطنين والعمّال السوريين داخل البلدة، وذلك حرصًا على حفظ الأمن والنظام".
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وقالت: "نعلم جميع المواطنين السوريين والعمال السوريين أنه يُمنع عليهم التجوّل داخل البلدة من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ابتداءً من مساء اليوم، الثلاثاء 8 تموز 2025، وحتى إشعارٍ آخر".

وأكدت أنّ "كل من يُخالف هذا القرار يُعرّض نفسه للملاحقة القانونية"، داعيةً "الجميع إلى الالتزام والتعاون حفاظًا على المصلحة العامة وأمن البلدة وسلامة أهلها".
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