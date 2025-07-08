بلدية عدلون تمنع السورين من التجول ليلاً.. وهذه الأسباب

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اعلنت بلدية في بيان، "فرض حظر تجوّل ليلي على المواطنين والعمّال السوريين داخل البلدة، وذلك حرصًا على حفظ الأمن والنظام".وقالت: "نعلم جميع المواطنين السوريين والعمال السوريين أنه يُمنع عليهم التجوّل داخل البلدة من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ابتداءً من مساء اليوم، الثلاثاء 8 2025، وحتى إشعارٍ آخر".وأكدت أنّ "كل من يُخالف هذا القرار يُعرّض نفسه للملاحقة القانونية"، داعيةً "الجميع إلى الالتزام والتعاون حفاظًا على المصلحة العامة وأمن البلدة وسلامة أهلها".