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لبنان

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال أحد أبرز قادة حماس في لبنان

Lebanon 24
08-07-2025 | 14:24
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم بناءً على توجيه استخباراتي من قيادة المنطقة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة طرابلس شمال لبنان". 

تابع: "على مدار السنوات الماضية، وخاصة في الآونة الأخيرة، عمل بعجور على الترويج وتوجيه العديد من المخططات ضد الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل، بما في ذلك خلال الحرب الحالية، حيث شارك في تنفيذ مخططات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه نهاريا، وكريات شمونة، ومدن أخرى في أنحاء البلاد".

اضاف: "وكان يُعد أحد القادة البارزين في منظمة حماس في لبنان، وفي إطار نشاطه عمل لسنين طويلة على تعزيز التمركز العسكري للمنظمة في لبنان. كما وكان من أبرز المسؤولين عن بناء القوة العسكرية للمنظمة، وساهم في شراء الوسائل القتالية من خلال علاقاته مع منظمات  أخرى".

أكمل:"هذا وتُعدّ تصفية بعجور ضربة كبيرة لنشاط منظمة حماس في لبنان".

ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي التصدي لتموضع منظمة حماس في لبنان، وسيواصل التحرك بقوة ضد منظمة حماس أينما وُجدوا، من أجل إزالة أي تهديد يطال مواطني إسرائيل والجيش الاسرائيلي". 
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