بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال أحد أبرز قادة حماس في لبنان

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم بناءً على توجيه استخباراتي من وهيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة ".



تابع: "على مدار السنوات الماضية، وخاصة في الآونة الأخيرة، عمل بعجور على الترويج وتوجيه العديد من المخططات ضد الجيش ومواطني ، بما في ذلك خلال الحرب الحالية، حيث شارك في تنفيذ مخططات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه ، وكريات شمونة، ومدن أخرى في أنحاء البلاد".



اضاف: "وكان يُعد أحد البارزين في منظمة في ، وفي إطار نشاطه عمل لسنين طويلة على تعزيز التمركز العسكري للمنظمة في لبنان. كما وكان من أبرز المسؤولين عن بناء القوة العسكرية للمنظمة، وساهم في شراء الوسائل القتالية من خلال علاقاته مع منظمات أخرى".



أكمل:"هذا وتُعدّ تصفية بعجور ضربة كبيرة لنشاط منظمة حماس في لبنان".



ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي التصدي لتموضع منظمة حماس في لبنان، وسيواصل التحرك بقوة ضد منظمة حماس أينما وُجدوا، من أجل إزالة أي تهديد يطال مواطني إسرائيل والجيش الاسرائيلي".

#عاجل 🔻جيش الدفاع هاجم وقضى على قيادي بارز في منظمة حماس الإرهابية في لبنان



🔻هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم بناءً على توجيه استخباراتي من قيادة وهيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على المخرب المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة طرابلس شمال لبنان.



⭕️على… pic.twitter.com/dC2nIekH3I — (@AvichayAdraee) July 8, 2025 Advertisement