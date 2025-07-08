بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اغتيال أحد أبرز قادة حماس في لبنان

#عاجل 🔻جيش الدفاع هاجم وقضى على قيادي بارز في منظمة حماس الإرهابية في لبنان
🔻هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم بناءً على توجيه استخباراتي من قيادة المنطقة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على المخرب المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة طرابلس شمال لبنان.
⭕️على… pic.twitter.com/dC2nIekH3I
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 8, 2025
#عاجل 🔻جيش الدفاع هاجم وقضى على قيادي بارز في منظمة حماس الإرهابية في لبنان
🔻هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم بناءً على توجيه استخباراتي من قيادة المنطقة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على المخرب المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة طرابلس شمال لبنان.
⭕️على… pic.twitter.com/dC2nIekH3I