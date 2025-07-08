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لبنان
لجنة الصحة في بلدية صور نفت تسجيل حالات تسمم في مطاعم المدينة
Lebanon 24
08-07-2025
|
14:37
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نفت
لجنة الصحة
في بلدية صور في بيان، "بشكل قاطع ما يتم تداوله عن تسجيل حالات تسمم في مطاعم المدينة"، مؤكدة أن "كل المؤسسات الغذائية تخضع لرقابة دورية تشمل فحوصا شاملة وأخذ عينات عشوائية، وتتم بشكل يومي أو شبه يومي، وذلك لضمان التزامها معايير النظافة والسلامة العامة".
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وأوضحت أنه "لم يسجل حتى تاريخه أي إصابات أو حالات تسمم جماعية في المدينة"، مشيرة إلى أن "الفحوص الروتينية للعينات العشوائية أثبتت سلامة الوضع الصحي في القطاع الغذائي".
وأشارت إلى "ما قد يشعر به بعض المواطنين من اضطرابات هضمية في فصل الصيف هو أمر شائع في مختلف المناطق
اللبنانية
، لا سيما في المناطق الساحلية، ويعود غالبا إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة".
وأكدت "استمرارها في العمل والمراقبة والتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم".
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