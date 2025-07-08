مطر: لبنان كله ساحة مفتوحة للإعتداءات والإغتيالات الاسرائيلية

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "أكس": "صارت الاستهدافات عادة يومية في الجنوب والآن استهداف في مستنكر ومدان يوقع ضحايا، ويخرق كل الاتفاقات، ما يؤكد أن كله ساحة مفتوحة للإعتداءات والإغتيالات الاسرائيلية من دون رادع لآلة حرب مجرمة ودموية. إن مسلسل الضربات الإسرائيلية يشكل انتهاكاً مستمراً لسيادة لبنان وأمن اللبنانيين ويخالف كل القوانين الدولية ولا يمكن تبريره أو السكوت عنه".

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