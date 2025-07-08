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لبنان

مطر: لبنان كله ساحة مفتوحة للإعتداءات والإغتيالات الاسرائيلية

Lebanon 24
08-07-2025 | 14:57
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كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "أكس": "صارت الاستهدافات الإسرائيلية عادة يومية في الجنوب والآن استهداف في طرابلس مستنكر ومدان يوقع ضحايا، ويخرق كل الاتفاقات، ما يؤكد أن لبنان كله ساحة مفتوحة للإعتداءات والإغتيالات الاسرائيلية من دون رادع لآلة حرب مجرمة ودموية. إن مسلسل الضربات الإسرائيلية يشكل انتهاكاً مستمراً لسيادة لبنان وأمن اللبنانيين ويخالف كل القوانين الدولية ولا يمكن تبريره أو السكوت عنه".
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