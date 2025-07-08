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لبنان

هذه حقيقة توقيف شاحنة محمّلة بمواد كيميائية شديدة الخطورة في برج البراجنة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-07-2025 | 16:02
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يتم التداول ببيان صادر عن قيادة الجيش بشأن توقيف شاحنة محمّلة بمواد كيميائية شديدة الخطورة في برج البراجنة، الا ان مصدرا امنيا اكد لـ "لبنان 24" ان البيان المزعوم مفبرك. 
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وأشار البيان المفبرك إلى انه في إطار المتابعة الدقيقة والعمليات الأمنية الاستباقية، تمكنت إحدى وحدات الجيش من توقيف شاحنة مشبوهة في حي السنديان - برج البراجنة، كانت محمّلة بمواد تفجيرية وكيميائية شديدة الخطورة، قادمة من الأراضي السورية. وبعد عملية مراقبة وتعقّب دقيقة، تمت مداهمة الشاحنة وتوقيف السائق، وضُبطت المواد التي تبيّن أنها تدخل في تصنيع المتفجرات الكيميائية ذات القدرة التدميرية العالية."
 
وتابع البيان المفرك ان القوى العسكرية عملت فورًا على تطويق المكان وفرض طوق أمني حرصًا على سلامة المدنيين، فيما تولّت وحدات الهندسة في الجيش الكشف على الحمولة وتأمين تفكيكها ونقلها إلى مكان آمن.
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