هذه حقيقة توقيف شاحنة محمّلة بمواد كيميائية شديدة الخطورة في برج البراجنة

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وتابع البيان المفرك ان القوى العسكرية عملت فورًا على تطويق المكان وفرض طوق أمني حرصًا على سلامة المدنيين، فيما تولّت وحدات الهندسة في الجيش الكشف على الحمولة وتأمين تفكيكها ونقلها إلى مكان آمن.

يتم التداول ببيان صادر عن بشأن توقيف شاحنة محمّلة بمواد كيميائية شديدة الخطورة في ، الا ان مصدرا امنيا اكد لـ " " ان البيان المزعوم مفبرك.وأشار البيان المفبرك إلى انه في إطار المتابعة الدقيقة والعمليات الأمنية الاستباقية، تمكنت إحدى وحدات الجيش من توقيف شاحنة مشبوهة في حي السنديان - برج ، كانت محمّلة بمواد تفجيرية وكيميائية شديدة الخطورة، قادمة من الأراضي . وبعد عملية مراقبة وتعقّب دقيقة، تمت مداهمة الشاحنة وتوقيف السائق، وضُبطت المواد التي تبيّن أنها تدخل في تصنيع المتفجرات الكيميائية ذات القدرة التدميرية العالية."