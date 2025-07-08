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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"عندما يغادر توم باراك ستظل ملائكته حاضرة الى ان يعود مجددا بعد اسبوعين وأصداء مواقفه مدوية ولا سيما أن الرد اللبناني أسس مجددا للدبلوماسية وفق حصيلة المواقف.اللغة التي اعتمدها باراك خيبت آمال أصحاب الروؤس الحامية ووأدت سيناريوهات التلويح بالويل والثبور وعظائم الأمور.وبعكس هذه السيناريوهات جاء كلام الموفد الأميركي هادئا ومنطويا على تفهم للخصوصيات التي أنتجت ردا سمته رئاسة الجمهورية "أفكارا لبنانية لحل شامل".هذا الموقف الهادئ تسبب بصدمات للمهولين فارتفع مسنوب صراخهم وعويلهم تحت حجج وذرائع من قبيل تغييب في إعداد الرد اللبناني.على أي حال واصل باراك مشاوراته بعد جولته على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة فعقد اجتماعات مع قيادات سياسية وحزبية وعسكرية فيما قصد رئيس الحكومة نواف سلام عين التينة حيث استقبله وفي دردشة مع الصحافيين قال سلام: الرئيس بري كفى ووفى.. ومتل ما قال مبارح: الوضع منيح.زيارة أميركية مثيرة لبيروت وزيارة إسرائيلية لواشنطن باغتتها عملية فلسطينية بطولية في قطاع غزة حصيلتها نحو عشرين جنديا إسرائيليا سقطوا قتلى أو جرحى.العملية وصفها الإعلام العبري بأنها كارثة كبرى حلت بلواء (ناحال) وتخللتها أحزمة نارية إسرائيلية وفوضى حقيقية في الميدان.هذه الواقعة الكارثية ابلغ بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل بدء اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.وتحدث نتنياهو عن "صباح صعب بعد مقتل جنود في معركة الحسم ضد حماس وتحرير أسرانا" على حد تعبيره.أما في لقائه ترامب فوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي أي دولة مستقلة للفلسطينيين في المستقبل ستكون منصة لتدمير مناديا ببقاء السلطة الأمنية بيد تل أبيب.من جانبه أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته في ان حركة حماس تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزةوبانتظار توفر مزيد من المعلومات بشأن نتائج المحادثات التي جرت على عشاء خاص وليس في المكتب البيضاوي تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس في الدوحة.وقد عقدت صباح اليوم جولة ثالثة بحضور الوسطاء القطريين والمصريين وقد أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى أن الحديث يتم مع كل وفد على حدى وما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة مؤكدا ان المحادثات لم تبدأ بعد والجهود تبذل لردم الهوة في هذا الاطار التفاوضي.وإلى ملف غزة تناولت قمة ترامب - نتنياهو ملف إيران وقال الرئيس الأميركي إننا حددنا موعدا للمحادثات مع طهران فيما أكد مبعوثه إلى ستيف ويتكوف ان الاجتماع سيعقد خلال الأسبوع المقبل تقريبا.وافادت وكالة مهر الإيرانية بأن طهران تدرس طلبا أميركيا لمواصلة المفاوضات.وكشف التركي أن أنقرة نقلت إلى إيران موقف حول إمكانية استئناف المحادثات.مقدمة الـ "أم تي في"لن يسلم سلاحه، والدولة ليست قادرة أو لا تريد ان تحزم امرها لحصر السلاح بيدها،إسرائيل مصرة على تطبيق مندرجات القرار 1701، فيما اميركا خائبة مما يحصل.هذه النقاط الاربع تختصر الواقع اللبناني نتيجة زيارة توم براك.ووفق مصادر ديبلوماسية غربية فإن الموفد خرج غير مرتاح من اجتماعاته الرسمية في لبنان، اذ تأكد له ان معظم المسؤولين لا يملكون رؤية واضحة الى مستقبل البلاد. وقد تكون انطباع لديه انهم يتقنون الشكوى والتبرم من الواقع القائم اكثر مما يهتمون بايجاد الحلول.إضافة إلى ذلك، لاحظ براك ان معظم المسؤولين لا يتكلمون البتة عما هو مطلوب من لبنان انطلاقا من القرار 1701، بل يلقون بكل المسؤولية على اسرائيل معتبرين انها تمنعهم من تحقيق هدفهم المتمثل بحصر السلاح.وعليه، خلص باراك الى ان الدولة لا تتحمل مسؤولياتها كما يجب، لذلك قال بصراحة ووضوح: لا تطلبوا منا ان تخرج اسرائيل. ومع انه اعلن أمام الرئيس جوزاف عون انه سيعمل ما بوسعه لعدم حصول تصعيد اسرائيلي في لبنان، لكنه اعلن في المقابل ان لا ضمانات بحصول ذلك وأضاف أنه يعول على اجتماع ترامب - نتنياهو في واشنطن لاتخاذ القرار المناسب.وفي السياق علمت الـ "ام تي في" أن براك أبلغ الادارة الاميركية بالخطوط العريضة للرد اللبناني وقد بدأت بدرسه.وعليه يتوقع ان لا يطول الانتظار قبل صدور موقف أميركي من الرد المذكور.مقدمة "المنار"من بيت حانون كانت أصعب رسالة لاحقت بها المقاومة الفلسطينية بنيامين نتنياهو حتى البيت الابيض، فكان الفجر الأسود على جنوده الذين وقعوا في مكمن للمقاومين في أشد العمليات البطولية على القوات الصهيونية منذ بدء الحرب، ومع الحديث عن سقوط عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح، اعترف جيش الاحتلال بخمسة قتلى وستة عشر جنديا جريحا بينهم اثنان في حال خطرة.وخطورة العملية ان صدى انفجاراتها سيسمع بقوة في أروقة البيت البيض، حيث يرسم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خطتهما الاستراتيجية لمستقبل القضية الفلسطينية وعموم المنطقة..وبمنطق الثقة والثبات أكدت كتائب القسام عبر المتحدث باسمها ابو عبيدة أن صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة هما من يرسمان معالم المرحلة القادمة، محذرة نتنياهو ومن وراءه من حماقة ابقاء الاحتلال على ارض القطاع.في القاطع اللبناني سرعان ما أضرم الصهاينة النار باوراق وتصريحات الموفد الأميركي توم براك عبر مسيرة اغارت على العيرونية شمال لبنان.فاستهدفت الصواريخ سيارة في المنطقة الواقعة بالقرب من طرابلس، ما أدى الى ارتقاء شهيدين وإصابة ستة بجروح بحسب وزارة الصحة اللبنانية، وبحسب حركة حماس فان ايا من كوادرها لم يستشهد بالهجوم الذي زعم الجيش العبري انه استهدف قياديا بارزا في حماس.فيما لم يتحمس احد من السياسيين البارزين بحرصهم على سيادة البلد ودستوره لادانة العدوان الصهيوني المتمادي والذي وصل للمرة الأولى منذ وقف الحرب في تشرين الماضي إلى عمق اللبناني.رسالة صهيونية سيسمع دويها على طاولة النقاش الأميركي اللبناني وفي المشاورات بين اللبنانيين، والتي كان ابرزها اليوم لقاء عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، الذي قال بعد اللقاء ان الاجواء جيدة وان الرئيس نبيه بري “كفى ووفى” بموضوع زيارة براك.زيارة لم تنته بمغادرة الموفد الأميركي ولن تتحدد معالمها بكلامه المنبري، فالانتظار سيد الموقف حتى يتضح على ارض الواقع ترجمة حقيقية لنبرة خطابه على المنابر.مقدمة الـ "أو تي في"ماذا حققت زيارة توم براك لبيروت؟أوساط حزب الله تعبر عن سرورها باللهجة المتفهمة، ومصادر القوات تتمسك بالمواقف المعلنة، مع وضع التلويح باستقالة الوزراء اعتراضا على الترويكا على الرف في هذه المرحلة، غداة الزيارة الليلية التي قام بها المبعوث الاميركي لمعراب.وأما حقيقة ما تحقق، فيمكن استخلاصها من الخرق الاسرائيلي المتواصل للسيادة، الذي حط اليوم في الشمال، وتحديدا في العيرونية-طرابلس، من خلال عملية أكد الجيش الإسرائيلي أنها استهدفت قياديا في حماس، على رغم نفي الحركة.وأما ما لم يصدر بالمباشر عن الجهات الرسمية اللبنانية، فألمح اليه البطريرك الراعي من قصر بعبدا اليوم، حيث اختصر المشهد بالقول: البحث في بعض الامور مع براك كان ممتازا وبعضها الآخر يحتاج الى حل، ولا يزالون ينتظرون إجابة من حزب الله.فماذا بعد انتهاء الزيارة؟هل تتعمق النقاشات للبحث في التفاصيل التي تحدث عنها براك؟ولماذا سيحل اليوم بالحوار ما لم يجد طريقه الى الحل خلال أشهر وسنوات؟وماذا بعد الاعلان الصريح عن انهيار آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؟هل صارت سيادة لبنان مستباحة في شكل رسمي وبقرار خارجي واضح لاسرائيل؟والاهم من كل ذلك، هل بات لبنان أقرب الى حرب شاملة جديدة، كما يروج خصوم حزب الله في الداخل اللبناني، ام الى تسوية على وقع المفاوضات الاميركية-الايرانية، كما يمنن النفس انصار المقاومة في لبنان؟الأجوبة لا تقدمها التصريحات ولا البيانات، بل الوقائع والتطورات على الارض.والوقائع والتطورات تجزم بما لا يقبل الشك، أن الاحتلال باق، والخروقات مستمرة، وتطبيق القرارات الدولية متعثر، وعجز السلطة السياسية الجديدة عشية احتفائها بنص عام على نشوئها، متواصل حتى اشعار خارجي آخر.مقدمة الـ "أل بي سي"أمس كان يوم تسلم الجانب الأميركي للرد اللبناني، اليوم يوم القراءة الأميركية للرد اللبناني، والقراءة تمتد من عوكر ، من الفريق المختص في السفارة الأميركية، وصولا إلى العاصمة الأميركية في واشنطن حيث تعكف دوائر الخارجية الأميركية على تفنيد الرد اللبناني.الموفد الرئاسي طوم براك كان له اليوم استطلاع ميداني. حيث زار الجنوب وكانت له معاينة بأم العين، على أن يطل الليلة عبر الـ "أل بي سي آي" مباشرة بعد هذه النشرة.براك الذي يعود بعد ثلاثة أسابيع، وهي المهلة الجديدة التي حددها، فماذا يمكن ان يحدث في أيام هذه المهلة؟وهل يمكن اعتبار العملية التي شنتها إسرائيل في العيرونية، بالقرب من طرابلس، والتي استهدفت أحد مسؤولي حركة حماس.ولكن العملية فشلت، رسالة لما يمكن أن يحدث؟وما هو المدى الجغرافي الذي يمكن أن تصل إليه العمليات؟وهل من باب المصادفة أن تتم العملية في وقت مازال براك في ؟وهل من باب المصادفة ايضا أن تصل العمليات إلى شمال لبنان، وهي من المرات النادرة التي تصل إلى محافظة الشمال، وحتى خلال الحرب، وقبل ان يتم الاتفاق على وقف النار، استهدف الشمال مرة واحدة حين تم تدمير أحد الأبنية الذي كان مستأجرا من احد مسؤولي الحزب، فهل عادت العمليات إلى ما قبل وقف النار؟وهل هذه هي الرسالة ؟في المقابل، عند الرئيس سلام " الجو منيح" ، سلام زار عين التينة والتقى الرئيس بري ، وقال بعد اللقاء:" الرئيس بري"كفى ووفى" .قضائيا تطور بارز ، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجه كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته" بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع .النائب بوشيكيان رحب باي مسار قانوني " جدي ومتكامل لا انتقائي"، يهدف إلى جلاء الحقيقة لا إلى تسجيل نقاط سياسية.مقدمة "الجديد"بعد استطلاع الأرض معاينة من الجو رصد فيها "الهدهد" الأميركي جنوب الليطاني بجولة في مناطق القطاع للاطلاع من فوق وبأم العين على الإجراءات التي نفذها الجيش اللبناني.وعبر الزائر الأميركي توم براك عن تقديره جهود المؤسسة العسكرية في الجنوب لضمان الاستقرار وتنفيذ التفاهمات الميدانية فهل آمنت يا "توم" استقرار جنوب النهر أصيب بضربة ليس على ضفته الشمالية بل أقصى شمال البلاد بغارة إسرائيلية في العيرونية، المنطقة الفاصلة بين طرابلس وزغرتا، أدت بحسب وزارة الصحة إلى سقوط ثلاثة شهداء وثلاثة عشر جريحا.غادر براك لبنان وهدأت الزوبعة التي أحدثتها المواقف التي أطلقها وبعدما أخذ كل طرف ما يلائمه بدأت عملية تفكيك الموقف وتشريح العناوين وفصل الإيجابي منها عن السلبي وانتهى الأمر بأن كلا فسر الأمر على هواه والثابت أن الضامن الأميركي لا "يمون" على الإسرائيلي وهنا العقدة.وبحسب مصادر مطلعة على الورقة اللبنانية قالت للجديد إن حزب الله لم يقدم ملاحظات خطية عليها بغياب أي ضمانات تحمي لبنان.ولدى سؤال المعنيين في الحزب عن الضمانة التي يريدها كي تترجم خطيا رد حرفيا: سلاحنا هو ضمانتنا وبين الطرفين جرى تسجيل الموقف اللبناني في الدوائر الرسمية.وختم بتلازم الخطوات بين الانسحاب الإسرائيلي وبين حصرية قرار السلم والحرب والسلاح "والحل بإيدنا" وبري "كفى ووفى" بحسب رئيس الحكومة نواف سلام.وعلى الأمور التي قال عنها البطريرك الراعي من بعبدا إنها تحتاج إلى الانتظار فما علينا سوى انتظار انقضاء مهلة الأسبوعين وتصاعد الدخان من البيت الأبيض وتمييز الخيط الأبيض من الأسود في محادثات الدوحة في شأن صفقة وقف إطلاق النار ومعها تتجه الأنظار إلى واشنطن وقمة ترامب- نتنياهو.وبعد لقاء بينهما جرى بعيدا عن الإعلام وبقيت تفاصيله طي الكتمان وجه الرئيس الأميركي كلمة كرر فيها على مسامع نتنياهو الإنجازات الأميركية في الضربات على إيران ونوعية الأسلحة والصواريخ المستخدمة.وأما نتنياهو وبعيد وصوله إلى العاصمة الأميركية فأول لقاء جمعه بترامب كان على مائدة العشاء حيث أسهب في الحديث عن انتصاراته وتحديدا على إيران والتي غيرت وجه الشرق الأوسط بحسب قوله، وقال: هناك فرص تاريخية لتوسيع اتفاقيات أبراهام وتحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا على حد قوله.ومن على مائدة العشاء تقمص مجرم الحرب نتنياهو دور "نوبل" وفيما كان يرشح ترامب للحصول على جائزة السلام تلقى هدية من المقاومة الفلسطينية بكمين نوعي مركب في بيت حانون أدى إلى سقوط خمسة جنود قتلى بينهم ضابط كبير وإصابة اثني عشر آخرين بجروح في رسالة على أن لا ملف يغلق في الشرق الأوسط ما دام الشعب الفلسطيني بلا دولة.