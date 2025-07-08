سعد يتحدث عن "فوضى غير مسبوقة"... ما القصة؟

كتب للتنظيم الشعبي النائب على منصة أكس:

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"سائق الموتوسيكل مُعرّض للقتل أو الاعاقة… سائق السيارة قاتل، أو مسبب لإعاقة عن غير قصد… فوضى غير مسبوقة… رعبٌ على الطرقات، وإنتهاكاتٌ خطيرة لقانون السير… السيد وزير الداخلية… هناك أرواحٌ تُزهق، وعائلاتٌ تُبتلى… تدخّلك ضرورة ملحّة لإنفاذ قانون السير، ومسؤولية مستحقّة…".