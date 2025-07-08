Advertisement

لبنان

سعد يتحدث عن "فوضى غير مسبوقة"... ما القصة؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1388707-638876141146026589.jpeg
Doc-P-1388707-638876141146026589.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على منصة أكس: 
Advertisement
"سائق الموتوسيكل مُعرّض للقتل أو الاعاقة… سائق السيارة قاتل، أو مسبب لإعاقة عن غير قصد… فوضى غير مسبوقة… رعبٌ على الطرقات، وإنتهاكاتٌ خطيرة لقانون السير… السيد وزير الداخلية… هناك أرواحٌ تُزهق، وعائلاتٌ تُبتلى… تدخّلك ضرورة ملحّة لإنفاذ قانون السير، ومسؤولية مستحقّة…". 
مواضيع ذات صلة
تفاصيل غير مسبوقة... كاتس يتحدث عن عملية "عام كلافي" الأكبر ضد إيران
lebanon 24
09/07/2025 03:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: العدوان الإسرائيلي على إيران في خضم المفاوضات "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية"
lebanon 24
09/07/2025 03:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": أزمة ثقة غير مسبوقة بين نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع
lebanon 24
09/07/2025 03:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل غير مسبوقة للهجوم الصاروخي الإيراني.. هذا ما حصل في قاعدة "العديد" الأميركية
lebanon 24
09/07/2025 03:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2025-07-08
17:41 | 2025-07-08
16:48 | 2025-07-08
16:45 | 2025-07-08
16:15 | 2025-07-08
16:02 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24