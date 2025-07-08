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لبنان
لقاء في بعلبك لتعزيز الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياحي
Lebanon 24
08-07-2025
|
16:45
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عُقد لقاء في مكتب إتحاد
النقابات العمالية
والصحية في
البقاع
، لمناقشة السبل الآيلة إلى تعزيز الواقع الاقتصادي في
محافظة بعلبك الهرمل
، بحضور مسؤول قسم النقابات والعمال في "
حزب الله
" في البقاع شفيق شحادة، رئيس "اتحاد نقابات المزارعين في
لبنان
" الشيخ جهاد بلوق، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد
كنعان
، رئيس "نقابة الفنانين التشكيليين والحرفيين" في البقاع عامر
الحاج حسن
، وعضو
الهيئة الإدارية
في
جمعية تجار
بعلبك
محمد
أسعد
الجمال.
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واستعرض المجتمعون واقع التجار في
مدينة بعلبك
وجواره،ا وطرحت مجموعة من الأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياحي في المنطقة إذا ما تمت ترجمتها إلى مشاريع صغيرة وأنشطة ومبادرات مجتمعية يساهم في تنفيذها إلى جانب التجار متطوعو التعبئة العمالية.
وتم الإتفاق على آلية للتنسيق وتحديد إجتماعات ولقاءات مع المجالس الإدارية والتنفيذية في النقابة والجمعية ومع أصحاب الشأن في
اتحاد بلديات بعلبك
ورؤساء البلديات الممثلة فيه، لتبادل الأفكار والمقترحات القابلة للتحقيق والتعاون لتنفيذها لما فيه مصلحة وخير المدينة وجوارها. (الوكالة الوطنية)
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