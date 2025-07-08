لقاء في بعلبك لتعزيز الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياحي

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عُقد لقاء في مكتب إتحاد والصحية في ، لمناقشة السبل الآيلة إلى تعزيز الواقع الاقتصادي في ، بحضور مسؤول قسم النقابات والعمال في " " في البقاع شفيق شحادة، رئيس "اتحاد نقابات المزارعين في " الشيخ جهاد بلوق، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد ، رئيس "نقابة الفنانين التشكيليين والحرفيين" في البقاع عامر ، وعضو في محمد الجمال.واستعرض المجتمعون واقع التجار في وجواره،ا وطرحت مجموعة من الأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياحي في المنطقة إذا ما تمت ترجمتها إلى مشاريع صغيرة وأنشطة ومبادرات مجتمعية يساهم في تنفيذها إلى جانب التجار متطوعو التعبئة العمالية.وتم الإتفاق على آلية للتنسيق وتحديد إجتماعات ولقاءات مع المجالس الإدارية والتنفيذية في النقابة والجمعية ومع أصحاب الشأن في ورؤساء البلديات الممثلة فيه، لتبادل الأفكار والمقترحات القابلة للتحقيق والتعاون لتنفيذها لما فيه مصلحة وخير المدينة وجوارها. (الوكالة الوطنية)