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لبنان

كرامي: غارة العيرونية هي الرد الاول على الرد اللبناني في شأن موضوع السلاح

Lebanon 24
08-07-2025 | 16:48
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نشر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، عبر حسابه على منصة "أكس" معزياً بالشهيدين اللذين "سقطا في منطقة العيرونية في طرابلس"، وكنب: "من الواضح أن غارة العيرونية التي نفّذها العدو الصهيوني قبل ساعات هي الرد الاول على الرد اللبناني بخصوص موضوع السلاح، وأيضا دون أي توضيح من الموفد والوسيط الأميركي السفير توماس برّاك وأن لبنان كله مستباح. ‏أتوجّه بخالص العزاء لأسرتي الشهيدين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".
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