كرامي: غارة العيرونية هي الرد الاول على الرد اللبناني في شأن موضوع السلاح

نشر رئيس الكرامة ، عبر حسابه على منصة "أكس" معزياً بالشهيدين اللذين "سقطا في منطقة العيرونية في "، وكنب: "من الواضح أن غارة العيرونية التي نفّذها العدو قبل ساعات هي الرد الاول على الرد اللبناني بخصوص موضوع السلاح، وأيضا دون أي توضيح من الموفد والوسيط الأميركي السفير توماس برّاك وأن كله مستباح. ‏أتوجّه بخالص العزاء لأسرتي الشهيدين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".

Advertisement