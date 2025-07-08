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لبنان
تباطؤ العمل والنشاط
Lebanon 24
08-07-2025
|
17:41
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تتذمّر مؤسسات الصيرفة من الفئة الأولى من تباطؤ العمل والنشاط التبادلي، وتأمل بظروف أفضل في ما تبقَّى من الصيف الحالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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