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لبنان

شكوى

Lebanon 24
08-07-2025 | 17:50
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شكا رئيس تكتل نيابي في مجلس رئاسي، ممَّا وصفه اضطهاد اتباعه في الادارات العامة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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