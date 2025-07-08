إيجابية في العلاقات بين سلام وحزب الله

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كتب الذيب في" الديار":شهدت العلاقة بين الرئيس وحزب الله تطورا ايجابيا وانقلابا كليا، حيث زار سلام اكثر من مرة بعيدا عن الاعلام، وكذلك نواب الحزب، وفتحت صفحة جديدة بين الطرفين ادت الى تجاوز حاجز عدم الثقة، وتوقف شامل عن توجيه اي انتقاد علني او في المجالس الخاصة من تجاه رئيس الحكومة، خصوصا بعد التسريبات من داخل عن النقاشات الدائرة، واعلان سلام ان الورقة الاميركية ليست "منزلة"، والاتفاق يشمل جنوب فقط، وهذا ما اثار ووزراء "القوات"، واتهام سلام بأنه "ناصري " والتذكير بتاريخه مع ابو عمار. كما سلام بتفهم حزب الله لخطورة المرحلة، والثناء على أداء وزيريه في الحكومة، وساهمت اجتماعات سلام وحسين خليل في توحيد الموقف الرسمي .وتؤكد المصادر ان الرؤساء الثلاثة كانوا ضد تسليم السلاح بالطريقة التي يريدها "الاسرائيلي"، وادت الاتصالات المفتوحة بين والاميركيين الى تفهم براك وجهة النظر . علما ان الاميركيين كانوا على اطلاع على مجريات الاتصالات اللبنانية خلال الاسبوع الماضي، وعلى بنود الورقة اللبنانية قبل ان يتسلموها رسميا .