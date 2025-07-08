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لبنان
إيجابية في العلاقات بين سلام وحزب الله
Lebanon 24
08-07-2025
|
22:48
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كتب
رضوان
الذيب في" الديار":
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شهدت العلاقة بين الرئيس
نواف سلام
وحزب الله تطورا ايجابيا وانقلابا كليا، حيث زار
الحاج حسين خليل
سلام اكثر من مرة بعيدا عن الاعلام، وكذلك نواب الحزب، وفتحت صفحة جديدة بين الطرفين ادت الى تجاوز حاجز عدم الثقة، وتوقف شامل عن توجيه اي انتقاد علني او في المجالس الخاصة من
حزب الله
تجاه رئيس الحكومة، خصوصا بعد التسريبات من داخل
مجلس الوزراء
عن النقاشات الدائرة، واعلان سلام ان الورقة الاميركية ليست "منزلة"، والاتفاق يشمل جنوب
الليطاني
فقط، وهذا ما اثار
وزير الخارجية
ووزراء "القوات"، واتهام سلام بأنه "ناصري
الهوى
" والتذكير بتاريخه مع ابو عمار. كما
اشاد
سلام بتفهم حزب الله لخطورة المرحلة، والثناء على أداء وزيريه في الحكومة، وساهمت اجتماعات سلام وحسين خليل في توحيد الموقف الرسمي .
وتؤكد المصادر ان الرؤساء الثلاثة كانوا ضد تسليم السلاح بالطريقة التي يريدها "الاسرائيلي"، وادت الاتصالات المفتوحة بين
قصر بعبدا
والاميركيين الى تفهم براك وجهة النظر
اللبنانية
. علما ان الاميركيين كانوا على اطلاع على مجريات الاتصالات اللبنانية خلال الاسبوع الماضي، وعلى بنود الورقة اللبنانية قبل ان يتسلموها رسميا .
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