مخاوف من عرقلة تحقيقات الكازينو بعد احالة قضاة على التفتيش

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تمّت إحالة أكثر من 34 قاضيًا إلى بعد شكاوى ومراجعات بحقهم. وقد صدرت توصية رسمية إلى وزير العدل بوقف اثنين منهم عن العمل بصورة فورية، نظرًا لفداحة المخالفات وحرصًا على وقف الضرر الناتج عن استمرارهم في ممارسة مهامهم.هذا التحرك القضائي يُتوقع ان تكون له انعكاسات سلبية على اكثر من ملف مفتوح للتحقيق، مثل ملف التحقيقات في .وفي المعلومات انه تمت إحالة ملف عدد من الموقوفين الى الأول في الذي قرّر عدم النظر فيه، وأحاله إلى القاضي نصّار.وترجّح مصادر أن يكون منصور اتّخذ قراره هذا "لأن وزير العدل عادل نصّار أحال 36 قاضياً على القضائي، من بينهم منصور نفسه، وهو غير ملحوظ بالتشكيلات القضائية التي يُعمل عليها، ومن المرجّح أنه سيستقيل من كل السلك القضائي".وأشارت المصادر إلى احتمال عرقلة التحقيقات، في حال صدور التشكيلات القضائية، إذا ما أُنجزت هذا الأسبوع، ما يعني أنّ بو نصّار نفسه قد لا يكون الأسبوع القادم هو القاضي المعنيّ بالملف، وبالتالي يكون الموقوفون أمام فترة توقيف إضافية".