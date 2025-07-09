عريضة نيابية ضد "سعادته"

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تتجه جهات إغترابية في وأميركا الشمالية وحتى الجنوبية وأستراليا الى إصدار بيان واضح تدين فيه موقف نائب زحلي رفض التوقيع على العريضة النيابية المطالبة بإنتخاب المغتربين في مكان قيدهم في الإنتخابات النيابية المقبلة.ولفت المصدر الإغترابي الى أن النائب الذي يعلن في كل إستحقاق أنه سيادي، يتلكأ في الدفاع عن حقوق المغتربين متناسياً أن حق الإقتراع لل 128 نائبا هو من الحقوق السيادية التي نص عليها ، وأن المساواة لا تفرق بين لبناني وآخر، مقيم كان أو مغترب .المصدر ختم ان العتب على النائب لن يكون فقط في بيان بل بخطوات عملية ستظهر قريباً .