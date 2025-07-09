Advertisement

لبنان

دخل لبنان خلسة.. وهذا ما ضبطه أمن الدولة معه

Lebanon 24
09-07-2025 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1388823-638876474847777480.jpg
Doc-P-1388823-638876474847777480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة أنه وفي إطار الجهود المستمرة لرصد الأنشطة المشبوهة والتصدي للمخالفات على الأراضي اللبنانية
Advertisement
أوقفت  مديرية الجنوب الإقليميّة – مكتب صور، السوري (ا. ع.)، الذي دخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وخلال التوقيف، ضبطت بحوزته جهازًا لاسلكيًا، وشريحتَي اتصال دوليتين (إحداهما عراقية والأخرى تركية)، إضافة إلى كمية من الحبوب المخدّرة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
أمن الدولة في رسالة معايدة للأمن الداخلي: معًا نبقى العين الساهرة على أمن لبنان وسلامة شعبه
lebanon 24
09/07/2025 11:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في بريتال وجرد عرسال... الجيش يُداهم منازل مطلوبين وهذا ما ضبطهُ (صور)
lebanon 24
09/07/2025 11:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دوريات لشرطة بلدية طرابلس.. هذا ما تم ضبطه
lebanon 24
09/07/2025 11:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: عندما تكون الدولة حاضرة فإن الشعب سيكون حاضراً أيضاً وهذا ما رأيناه في الجنوب
lebanon 24
09/07/2025 11:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-09
04:48 | 2025-07-09
04:45 | 2025-07-09
04:44 | 2025-07-09
04:32 | 2025-07-09
04:25 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24