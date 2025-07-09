دخل لبنان خلسة.. وهذا ما ضبطه أمن الدولة معه

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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة أنه وفي إطار الجهود المستمرة لرصد الأنشطة المشبوهة والتصدي للمخالفات على الأراضيأوقفت الإقليميّة – ، السوري (ا. ع.)، الذي دخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.وخلال التوقيف، ضبطت بحوزته جهازًا لاسلكيًا، وشريحتَي اتصال دوليتين (إحداهما والأخرى تركية)، إضافة إلى كمية من الحبوب المخدّرة.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة المختص.