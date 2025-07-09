الجيش الإسرائيلي يُعلن: استهدفنا أمس في البابلية قياديا في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله (فيديو)

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو حسين علي مزهر مسؤول ادارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله.
🔸في اطار مهام منصبه دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. كما… pic.twitter.com/FTEKWaZqPp
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 9, 2025
#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو حسين علي مزهر مسؤول ادارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله.
🔸في اطار مهام منصبه دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. كما… pic.twitter.com/FTEKWaZqPp