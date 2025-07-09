الجيش الإسرائيلي يُعلن: استهدفنا أمس في البابلية قياديا في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" ان القوات هاجمت أمس في منطقة البابلية في وقضت على حسين مسؤول ادارة النيران في قطاع التابع لوحدة بدر في .



وتابع: "في اطار مهام منصبه دفع مزهر بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عدة نحو وقوات جيش الدفاع. كما انشغل في الاونة الأخيرة في محاولات اعادة ترميم وحدات المدفعية في حزب الله في جنوب . "



وأضاف أدرعي: "لقد شكلت أنشطة مزهر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو حسين علي مزهر مسؤول ادارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله.



🔸في اطار مهام منصبه دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. كما… pic.twitter.com/FTEKWaZqPp — (@AvichayAdraee) July 9, 2025 Advertisement