Advertisement

لبنان

جرحى في حادث سير على اوتوستراد البالما

Lebanon 24
09-07-2025 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1388828-638876483644258017.jpg
Doc-P-1388828-638876483644258017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير مروع على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس، حيث اصطدم فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي ما ادى الى سقوط 9 جرحى بحسب ما افادت غرفة التحكم المروري في قوى الامن الداخلي.
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع على أوتوستراد البالما
lebanon 24
09/07/2025 11:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري : 9 جرحى نتيجة حادث اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس
lebanon 24
09/07/2025 11:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على اوتوستراد خلدة - المسلك الشرقي وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
09/07/2025 11:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بحادث سير على اوتوستراد بعلبك
lebanon 24
09/07/2025 11:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-09
04:48 | 2025-07-09
04:45 | 2025-07-09
04:44 | 2025-07-09
04:32 | 2025-07-09
04:25 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24