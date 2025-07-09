جرحى في حادث سير على اوتوستراد البالما

وقع حادث سير مروع على أوتوستراد البالما باتجاه ، حيث اصطدم فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي ما ادى الى سقوط 9 جرحى بحسب ما افادت المروري في قوى الامن الداخلي.

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