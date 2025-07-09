وسط اجواء هادئة.. انطلاق الامتحانات الرسمية بفروعها الاربعة

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انطلقت الامتحانات الرسمية بفروعها الاربعة، في المحافظات كافة، وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية اتخذتها وحدات الجيش وعناصر في محيط المراكز وفي داخلها، للحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات، وذلك بحسب تقارير مندوبي " الاعلام".النبطيةففي محافظة النبطية، توزع 3073 طالبا وطالبة ( بغياب 70 طالبا وطالبة) على 15 مركز امتحان ، على الشكل الاتي :في قضاء النبطية بلغ عدد الطلاب 1924 (بغياب 75 طالبا وطالبة ) توزعوا على 8 مراكز للامتحانات هي: مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية، ثانوية النبطية الرسمية للبنات، مدرسة سمير كريكر الرسمية، مدرسة حسن حلال الرسمية حبوش، مدرسة زبدين الرسمية، مدرسة شوكين الرسمية، مدرسة ميفدون الرسمية.في قضاء مركز واحد في مدرسة جديدة مرجعيون الرسمية.في قضاء حاصبيا، مركزان: ثانوية حاصبيا الرسمية ومدرسة حاصبيا للصبيان الرسمية.في قضاء بنت ، 4 مراكز هي مدرسة دير انطار الرسمية، مدرسة تبنين الرسمية، ثانوية تبنين الرسمية ومدرسة برج قلاوية الرسمية.وقد اتخذ الجيش الاجراءات الامنية في محيط مراكز الاقتراع للحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات ، في حين تولت عناصر من قوى الامن الداخلي حفظ الامن داخل المراكز .وقد شهدت مراكز الامتحانات في النبطية اجواء هادئة ، لم تخلو من توتر وقلق الطلاب من هاجس الوضع الامني ، ومسلسل الاعتداءات الاسرائيلية اليومي الذي يطال بلداتهم وقراهم ويشكل معاناة لهم اثناء التحضير للامتحانات .، تابع رئيس دائرة الامتحانات في المحافظة رامي طفيلي سير الامتحانات وعملية تسليم الاسئلة ودخول الطلاب الى قاعات الامتحانات، وذلك من غرفة العمليات في المنطقة التربوية في النبطية ، فيما جال عدد من المفتشين التربويين على المراكز.كما شارك 2647 طالبا في امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في محافظة بعلبك - الهرمل، من أصل 2736 مرشحا، أي بلغت النسبة العامة للغياب 3.25 %.وتوزع الطلاب على 19 مركزا، كالتالي:علوم الحياة: شارك في اليوم الأول 1420 طالبا، نسبة الحضور 97.6 %، توزعوا على 9 مراكز هي: ثانوية جودت رستم حيدر الرسمية، شعبة العلوم اللبنانية- دورس، ثانوية عبده مرتضى الرسمية، ثانوية شمسطار الرسمية، متوسطة سليم حيدر الرسمية، متوسطة اللبوة الرسمية، ثانوية الرسمية، متوسطة الرسمية الخامسة، ومتوسطة الهرمل الرسمية الثالثة.العلوم العامة: شارك في الامتحانات 285 طالبا، نسبة الحضور 98.6 %، توزعوا على مركزين: ثانوية بريتال الرسمية، وثانوية اللبوة الرسمية.الاجتماع والاقتصاد: عدد الطلاب المشاركين 857، نسبة الحضور 95.2 %، توزعوا على 8 مراكز، هي: ثانوية بعلبك الرسمية الثانية للبنات، متوسطة دورس الرسمية، متوسطة تل الأبيض الرسمية، متوسطة حوش الرافقة الرسمية، متوسطة تمنين التحتا الرسمية، ثانوية رأس بعلبك الرسمية، ثانوية الفاكهة الرسمية، ومتوسطة رأس بعلبك الرسمية.آداب وإنسانيات: عدد المشاركين 85 طالبا، نسبة الحضور 92.4 %، توزعوا على مركزين: متوسطة دورس الرسمية، وثانوية رأس بعلبك الرسمية.من جهته، أكد رئيس المنطقة التربوية في المحافظة حسين عبد الساتر، إثر جولته على بعض المراكز ان "الامتحانات تجري بشكل جيد، يسودها الإنضباط والهدوء والجدية، وضمن أجواء تربوية مريحة، ولمسنا رضى الطلاب عن مستوى المسابقات التي هي ضمن المنهاج المقرر وأسئلتها واضحة". (الوكالة الوطنية)