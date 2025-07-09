قلق في الوسط الفني

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عبّرت مصادر فنية عن قلق يسود اوساط الفنانين اللبنانيين عقب العودة القوية التي حققها النجم في اغنيته الاخيرة التي جمعته مع نجله محمد والتي حملت عنوان "بعدك على وعدك"، مشيرة الى ان عدداً كبيراً من نجوم الساحة الفنية بدأوا يبحثون في سبل المواجهة لا سيما اذا ما اسقطت الدعاوى المرفوعة ضده وتمكن من الخروج من والعودة الى احياء الحفلات.ولفتت المصادر الى ان نجومية لم تتمكن من الوقوف أمام الاجتياح الكبير الذي حققته اغنية فضل شاكر، حيث أشارت الارقام الى ان اغنية "تك تك قلبي" حققت 606,657 مشاهدة بعد يوم من طرحها، في حين ان اغنية شاكر حققت 2,695,901 ما يشير الى ما يمكن ان يحققه في الوسط.