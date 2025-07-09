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لبنان

قلق في الوسط الفني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2025 | 02:45
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عبّرت مصادر فنية عن قلق يسود اوساط الفنانين اللبنانيين عقب العودة القوية التي حققها النجم فضل شاكر في اغنيته الاخيرة التي جمعته مع نجله محمد والتي حملت عنوان "بعدك على وعدك"، مشيرة الى ان عدداً كبيراً من نجوم الساحة الفنية بدأوا يبحثون في سبل المواجهة لا سيما اذا ما اسقطت الدعاوى المرفوعة ضده وتمكن من الخروج من مخيم عين الحلوة والعودة الى احياء الحفلات.
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ولفتت المصادر الى ان نجومية وائل كفوري لم تتمكن من الوقوف أمام الاجتياح الكبير الذي حققته اغنية فضل شاكر، حيث أشارت الارقام الى ان اغنية كفوري "تك تك قلبي" حققت 606,657 مشاهدة بعد يوم من طرحها، في حين ان اغنية شاكر حققت 2,695,901 ما يشير الى ما يمكن ان يحققه في الوسط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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