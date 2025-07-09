بعد الظهور المسلح في زقاق البلاط.. الجيش: توقيف 4 اشخاص اضافيين

Advertisement

أعلنت أنه وإلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ ٧ /٧ /٢٠٢٥ المتعلق بتوقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بتاريخ ٤ /٧ /٢٠٢٥، وبعد عمليات الرصد وملاحقة المتورطين، أوقفت دوريات من في مدينة بيروت وبلدة – المواطنين (م.ا.ر.) وشقيقه (م.ا.ر.) و(م.خ.) و(ع.ج.)، الذين كانوا من بين المسلحين المذكورين.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.