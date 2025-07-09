Advertisement

لبنان

بعد الظهور المسلح في زقاق البلاط.. الجيش: توقيف 4 اشخاص اضافيين

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1388850-638876508916050794.png
Doc-P-1388850-638876508916050794.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قيادة الجيش أنه وإلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ ٧ /٧ /٢٠٢٥ المتعلق بتوقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت بتاريخ ٤ /٧ /٢٠٢٥، وبعد عمليات الرصد وملاحقة المتورطين، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات في مدينة بيروت وبلدة عين قاناالنبطية المواطنين (م.ا.ر.) وشقيقه (م.ا.ر.) و(م.خ.) و(ع.ج.)، الذين كانوا من بين المسلحين المذكورين.
Advertisement
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
بعد فيديو المسلحين.. عمليات دهم للجيش في زقاق البلاط
lebanon 24
09/07/2025 11:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي أوقفت عدداً كبيراً من المسلحين الذين شاركوا في التظاهرة المسلّحة في منطقة زقاق البلاط في ذكرى عاشوراء (MTV)
lebanon 24
09/07/2025 11:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح
lebanon 24
09/07/2025 11:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في صور.. توقيف 4 أشخاص وضبط أسلحة وذخائر
lebanon 24
09/07/2025 11:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-09
04:48 | 2025-07-09
04:45 | 2025-07-09
04:44 | 2025-07-09
04:32 | 2025-07-09
04:25 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24