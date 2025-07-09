واشنطن تطرح الفرصة الأخيرة

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في لحظة إقليمية حبلى بالتغيرات، أطل الموفد الأميركي توم براك أمس برسائل واضحة: لا تهديدات، لكن لا وقت للهدر أيضا. فالكلمات التي صدرت عنه لا تندرج ضمن قاموس الدبلوماسية الباردة، بل تقع في خانة التحذير المبطن. إنها لحظة قرار، لا مكان فيها للمناورة القديمة، ولا مجال بعد الآن لاستهلاك الوقت تحت عنوان الحوار الداخلي الذي لم يعد يقنع أحدا خارج الحدود. واللافت، بحسب مصادر مطلعة على الأجواء الأميركية، هو غياب أي إشارة من براك إلى دور قوات اليونيفيل أو مسألة التمديد لها، وكذلك غياب أي حديث عن الدعم الأميركي للجيش والقوى الأمنية، كما جرت العادة في المواقف الأميركية الرسمية. حيث يتقدم القرار السياسي السيادي على أي التزامات دعم تقليدية.وقال براك في إطلالة تلفزيونية إن لا تهديدات توجَّه للبنان، لكن الفرصة للتغيير الآن، وإلا "فأخبرونا ولن نتدخل". وأكد أن إدارة لا تتمتع بصبر طويل، مشيراً إلى أن نزع سلاح والمليشيات مسألة لبنانية بدعم دولي إذا توفّر قرار سياسي واضح. وشدد على الخليج بمساعدة ضمن اتفاق حقيقي بمهل زمنية واضحة. واعتبر أن ما حققه الجيش جنوبي الليطاني مهم، داعيا لسد الثغرات.لم يأت براك إلى لبنان والذي التقى الرئيس العماد جوزاف عون ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، حاملاً عصا غليظة، بل عارضا فرصة. لكنه في الوقت ذاته، رفع الغطاء عن فكرة أن الوسيط الأميركي سيبقى على طاولة المفاوضات إلى الأبد. بلغة غير مألوفة، أرسل إنذارا مبطنا إذا لم ترغبوا في التغيير، فقط أخبرونا، ولن نتدخل.هذا الخطاب يعكس حقيقة الموقف الأميركي من الملف اللبناني. فزمن إدارة الأزمات قد يكون ولى، وحل مكانه منطق الحسم: إما أن يكون لبنان دولة واحدة، بجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، أو أن يتحمل نتائج خياراته.رغم تأكيد براك أن حل سلاح"حزب الله" شأن لبناني، فإن المعادلة التي وضعها واضحة: الحزب مصنف أميركيا كمنظمة إرهابية، وأي عبث أمني مع أو مصالحها سيقابل برد عنيف، كما أوضح الرئيس الأميركي سابقا. هذه ليست مجرد كلمات، بل رسم لمسار تفاوضي مغلق من جهة، ومفتوح من جهة أخرى: إذا أرادت الدولة السير في خيار التفكيك السلمي للسلاح خارج الشرعية، فستجد دعما واضحا، من واشنطن والخليج على السواء.من النقاط اللافتة في حديث براك تأكيده، أن دول الخليج، وخصوصاً ، لن تكون فقط "صرافًا سياسيًا"، بل شريكا في صياغة اتفاق حقيقي يقوم على جداول زمنية، نزع سلاح منظم، ودعم للمكوّن الشيعي الجنوبي ضمن الدولة.هنا يكمن تحول مهم في المعادلة اللبنانية الخليجية. وتقول مصادر سياسية:لم تعد المساعدات مشروطة بإصلاحات اقتصادية فحسب، بل باتت مشروطة برؤية أمنية شاملة، تنهي منطق الدولة داخل الدولة، وتعيد تشكيل العلاقة بين المكوّن الشيعي والسلطة المركزية.السؤال الجوهري اليوم، هل يمتلك لبنان القدرة السياسية والإرادة لتحقيق المطلوب منه؟حتى الآن، لا شيء يوحي بذلك. فالمشهد الداخلي، بحسب المصادر، يراوح في حلقة مغلقة من الانقسام، حيث لا قرار يحسم، ولا ملف ينجز. الرد الورقة الأميركية لم يرفض كلياً، لكنه لم يرض واشنطن أيضاً. الموفد الأميركي أشاد بسرية الرد، لكنه لم يخف أن الوقت ينفد، وأن إدارة ترامب لا تتمتع بصبر غير محدود.ما يجري اليوم في الكواليس الإقليمية يوحي بأن المنطقة كلها تعاد هيكلتها: من والعراق، إلى غزة. الكل يعيد تموضعه، والكل يفاوض، والكل يتنازل ليضمن مكانًا في الطور الجديد. وحده لبنان، بحسب المصادر، يكتفي بإدارة الفوضى، ويؤجل الأسئلة الكبرى، كأن الزمن لا يعنيه. لكن الزمن هذه المرة ليس في صالحه. واشنطن قالت كلمتها: لا تفاوض عبر الإعلام، ولا اتفاق من دون قرارات سيادية واضحة. ومن لا يريد التغيير، فليفصح، لأن الركب سيتجاوز المترددين.