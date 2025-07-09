صليبا: آن الأوان لإنهاء الميليشيات وبدء التعافي

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قالت النائبة في تصريح: "في زيارته الأخيرة، حمل مقترحًا يعكس لحظة تحوّل تاريخية في المنطقة. يُعاد تشكيله، ولدينا فرصة نادرة لبناء الدولة: تطبيق والدستور، نزع سلاح الميليشيات، وتوحيد اللبنانيين خلف مشروع وطني يستعيد الدولة وينهض بلبنان".أضافت: "لكن إن ضاعت هذه الفرصة، الثمن سيكون باهظًا: سنبقى مكشوفين أمام العدوان ، وحدودنا الجنوبية بلا حماية، فيما يعود أهلنا محرومين من الإعمار والعودة. شمالًا، حدودنا مع ستبقى سائبة وخارجة عن سيطرة الدولة، ما يفاقم التهريب، ويضعف السيادة، ويعمّق الفوضى الأمنية والاقتصادية. وسنبقى معزولين دوليًا، بلا غاز، ولا استثمارات، ولا دور في أي ممرات أو شراكات اقتصادية إقليمية".تابعت: "لهذا، أدعو الرسمي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح: آن الأوان لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة، وبدء مسار التعافي والإعمار تحت وحدها".ختمت: "اللحظة لا تحتمل التردد. الفرصة لن تنتظر".