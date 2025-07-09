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لبنان

صليبا: آن الأوان لإنهاء الميليشيات وبدء التعافي

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:58
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قالت النائبة نجاة صليبا في تصريح: "في زيارته الأخيرة، حمل توم باراك مقترحًا يعكس لحظة تحوّل تاريخية في المنطقة. الشرق الأوسط يُعاد تشكيله، ولدينا فرصة نادرة لبناء الدولة: تطبيق الطائف والدستور، نزع سلاح الميليشيات، وتوحيد اللبنانيين خلف مشروع وطني يستعيد الدولة وينهض بلبنان".
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أضافت: "لكن إن ضاعت هذه الفرصة، الثمن سيكون باهظًا: سنبقى مكشوفين أمام العدوان الإسرائيلي، وحدودنا الجنوبية بلا حماية، فيما يعود أهلنا محرومين من الإعمار والعودة. شمالًا، حدودنا مع سوريا ستبقى سائبة وخارجة عن سيطرة الدولة، ما يفاقم التهريب، ويضعف السيادة، ويعمّق الفوضى الأمنية والاقتصادية. وسنبقى معزولين دوليًا، بلا غاز، ولا استثمارات، ولا دور في أي ممرات أو شراكات اقتصادية إقليمية".

تابعت: "لهذا، أدعو لبنان الرسمي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح: آن الأوان لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة، وبدء مسار التعافي والإعمار تحت سلطة الدولة وحدها".

ختمت: "اللحظة لا تحتمل التردد. الفرصة لن تنتظر".
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