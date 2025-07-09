في الأوزاعي ومار الياس والنويري.. هذا ما ضبطه الريجي

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، أنها "واصلت عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة بواسطة جهاز مكافحة التهريب التابع لها".وأوضحت انه "في هذا الإطار، ضبطت دوريات الجهاز كميات كبيرة من السجائر الالكترونية المهربة، نتيجه عمليات دهم في مناطق ومار الياس والنويري. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص".