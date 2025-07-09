Advertisement

لبنان

في الأوزاعي ومار الياس والنويري.. هذا ما ضبطه الريجي

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1388865-638876525262902493.jpeg
Doc-P-1388865-638876525262902493.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها "واصلت عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة بواسطة جهاز مكافحة التهريب التابع لها".
Advertisement

وأوضحت انه "في هذا الإطار، ضبطت دوريات الجهاز كميات كبيرة من السجائر الالكترونية المهربة، نتيجه عمليات دهم في مناطق الأوزاعي ومار الياس والنويري. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
دوريات لشرطة بلدية طرابلس.. هذا ما تم ضبطه
lebanon 24
09/07/2025 11:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موضوع سحب السلاح الفلسطينيّ سيبدأ من مخيمات بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس (ال بي سي)
lebanon 24
09/07/2025 11:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة في هذه المناطق
lebanon 24
09/07/2025 11:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بيروت تُقفل معملًا غير مرخّص لتصنيع السبيرتو والأدوية في النويري
lebanon 24
09/07/2025 11:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-09
04:48 | 2025-07-09
04:45 | 2025-07-09
04:44 | 2025-07-09
04:32 | 2025-07-09
04:25 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24