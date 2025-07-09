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لبنان

الجيش الإسرائيلي فجر منزلاً عند أطراف كفركلا

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه قرابة الساعة ٢ ونصف فجراً، قام جنود العدو الاسرائيلي بتفجير منزل في منطقة هورا  عند  أطراف بلدة كفركلا. 
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