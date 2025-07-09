تلبية لدعوة رسمية.. رئيس الجمهورية وصل الى قبرص

وصل رئيس الجمهورية ، يرافقه والمغتربين ، إلى تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس Nikos Christodoulides.

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وصل بالطوافة مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى مطار لارنكا، حيث كان في استقباله القبرصي فاسيليس بالماس، وسفيرة في قبرص كلود الحجل، وقنصل لبنان زياد كوسا، وعدد من أعضاء مراسم ، وانتقل بعدها إلى نيقوسيا.