Advertisement

لبنان

تلبية لدعوة رسمية.. رئيس الجمهورية وصل الى قبرص

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1388887-638876558487334548.jpg
Doc-P-1388887-638876558487334548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، إلى جمهورية قبرص تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس القبرصي Nikos Christodoulides.
Advertisement
الرئيس عون وصل بالطوافة مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى مطار لارنكا، حيث كان في استقباله وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، وسفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل، وقنصل لبنان زياد كوسا، وعدد من أعضاء مراسم وزارة الخارجية القبرصية، وانتقل بعدها إلى نيقوسيا.
Image
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية يوسف رجّي إلى قبرص تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس القبرصي
lebanon 24
09/07/2025 11:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون وجه دعوة رسمية إلى أمير الكويت لزيارة لبنان فوعد سمو الأمير بتلبيتها
lebanon 24
09/07/2025 11:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون غادر إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
lebanon 24
09/07/2025 11:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون غادر الى الكويت تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
lebanon 24
09/07/2025 11:53:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-09
04:48 | 2025-07-09
04:45 | 2025-07-09
04:44 | 2025-07-09
04:32 | 2025-07-09
04:25 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24