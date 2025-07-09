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لبنان

موسى: لقاءات براك اتسمت بالايجابية والتفهم لما قدمه لبنان

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:28
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دعا النائب ميشال موسى ، في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، الى "انتظار الرد الاميركي على الورقة اللبنانية مع تأكيده  الايجابية التي تسجل في هذا الاطار، وأهمها في الموقف اللبناني الموحد، ما يدعم الورقة ويقوي الموقف "، مشيرا الى أنه "انطلاقا مما تسرب من اللقاءات التي اجراها الموفد الاميركي فهناك ايجابية وتفهم لما قدمه لبنان ولننتظر النتائج".
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وبعد البلبلة التي أثارها الرد لعدم تمريره في مجلس الوزراء، قال:" عندما تتقدم الامور، سيتم عرضها وفق ما يقتضيه الدستور على مجلس الوزراء لاخذ الموقف، ولا اتفاق نهائياً حتى الآن بل أفكار يتم تداولها، ولاحقا عندما تنضج الامور فحتماً سيعرض على مجلس الوزراء".

وبشأن رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان وكيف سيتعاطى مجلس النواب مع القضية،  تحدث النائب موسى عن "شق جزائي شخصي وشق آخر متعلق بممارسة الوظيفية"، مشيرا الى أن "الطلب المقدم لم يصل بشكل رسمي الى دوائر مجلس النواب ، وبالطبع حين يصل سيدرس، وإذا كانت أخطاء فردية بالممارسة فهذا أمر يسلك مساره ، لكن أولاً يجب الاطلاع على الحيثيثات والطلب المقدم من القضاء".
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