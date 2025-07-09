موسى: لقاءات براك اتسمت بالايجابية والتفهم لما قدمه لبنان

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دعا النائب ، في حديث الى اذاعة "صوت كل "، الى "انتظار الرد على الورقة مع تأكيده الايجابية التي تسجل في هذا الاطار، وأهمها في الموحد، ما يدعم الورقة ويقوي الموقف "، مشيرا الى أنه "انطلاقا مما تسرب من اللقاءات التي اجراها الموفد الاميركي فهناك ايجابية وتفهم لما قدمه لبنان ولننتظر النتائج".وبعد البلبلة التي أثارها الرد لعدم تمريره في ، قال:" عندما تتقدم الامور، سيتم عرضها وفق ما يقتضيه على مجلس الوزراء لاخذ الموقف، ولا اتفاق نهائياً حتى الآن بل أفكار يتم تداولها، ولاحقا عندما تنضج الامور فحتماً سيعرض على مجلس الوزراء".وبشأن رفع الحصانة عن النائب وكيف سيتعاطى مجلس النواب مع القضية، تحدث النائب موسى عن "شق جزائي شخصي وشق آخر متعلق بممارسة الوظيفية"، مشيرا الى أن "الطلب المقدم لم يصل بشكل رسمي الى دوائر مجلس النواب ، وبالطبع حين يصل سيدرس، وإذا كانت أخطاء فردية بالممارسة فهذا أمر يسلك مساره ، لكن أولاً يجب الاطلاع على الحيثيثات والطلب المقدم من ".