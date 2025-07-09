منفّذ عمليات نشل في قبضة قوى الامن.. هكذا تم توقيفه

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات النّشل في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى حول قيام شخصين مجهولَين بعمليّات نشل في وجبل ، كان آخرها بتاريخ 2-7-2025 حيث نفّذا عمليتَي نشل في محلّتَي – الضّاحية وعائشة بكّار – بيروت. وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو يُظهرهما أثناء تنفيذهما العمليتَين المذكورتَين.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما.بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، ومن بينهما المدعو:ك. ر. (مواليد عام ١٩٦٨، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتعاطي مخدّرات.أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع .بتاريخ 3-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة برج ، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًا وبعض المسروقات (ساعة يد، سُبّحة، ثلاثة خواتم…)بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليّات النّشل في بيروت وجبل لبنان، بالاشتراك مع . كما اعترف بتعاطي المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف شريكه.