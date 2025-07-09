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لبنان

يوم حافل بالنشاطات لوزير الزراعة: ورشة تشريعية ولقاءات دولية

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:51
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 شهدت وزارة الزراعة يومًا حافلًا بالنشاطات المتنوعة التي تعكس الزخم الذي يشهده القطاع الزراعي اللبناني بقيادة الوزير الدكتور نزار هاني، من العمل التشريعي إلى الشراكات الدولية، وصولًا إلى دعم البحث العلمي والاستعدادات التنظيمية لمعرض زراعي وطني واعد.
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انطلقت الأنشطة صباحًا بافتتاح ورشة عمل مخصصة لمناقشة مسودة قانون الغابات والمراعي الجديد، بحضور ممثلين عن وزارات البيئة والسياحة والتنظيم المدني، إلى جانب الجهات الرسمية والإدارية المتخصصة بشؤون الغابات والمراعي.

وأكد الوزير هاني في كلمته الافتتاحية "أهمية تحديث الإطار القانوني لحماية الغابات وضمان إدارتها المستدامة، بما يعزّز التناغم بين التنمية البيئية والمجتمعية، ويعكس التزام الدولة بصون مواردها الطبيعية".

 

واستقبل الوزير هاني في مكتبه السفير الألماني  يرافقه فريق من السفارة تتقدمه مديرة البرامج، حيث تم التباحث في توسيع أطر التعاون الثنائي في مجالات دعم البنى التحتية الزراعية، وتمكين صغار المزارعين، وتطوير الإنتاج المستدام، إلى جانب دعم التعاونيات والمشاريع المشتركة، لا سيما مع وزارة الزراعة.

 

وفي إطار تعزيز العمل المشترك، ترأس الوزير اجتماعًا موسعًا ضمّ ممثلي المنظمات الدولية المانحة، والجهات غير الحكومية، وشركاء الوزارة من الداخل والخارج، لمناقشة سبل تنفيذ الاستراتيجية الزراعية الوطنية 2026-2035، وخطة الاستثمار في القطاع الزراعي التي تعمل الوزارة على تطويرها.

كما ناقش المشاركون أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلّق بمشروع GATE. وأكد الوزير أن "وزارة الزراعة منفتحة على جميع الشركاء، وملتزمة ببناء استراتيجية زراعية حديثة قابلة للتطبيق والنمو في ظل التحديات الحالية."

 

وضمن سلسلة اللقاءات الدولية، عقد الوزير اجتماعًا مع سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان، الدكتورة نورا عرابة حداد، عقب عودتها إلى بيروت. وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة المشاريع المشتركة، لا سيما مشروع إعادة تأهيل الأسواق الزراعية المشتركة في مرفأ بيروت، بالتعاون مع المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.

 

كما التقى الوزير الدكتور حسن مخلوف، أستاذ في الجامعة اللبنانية وخبير في زراعة القنّب، حيث استعرض الجانبان سبل تطوير هذا القطاع الزراعي الناشئ، بالاستناد إلى الأبحاث والدراسات العلمية التي أجراها الدكتور مخلوف، والتي تُعد مرجعًا وطنيًا هامًا في هذا المجال.

 

وفي إطار دعم الإنتاج الزراعي المحلي، التقى الوزير بمجموعة من أصحاب المشاتل الحرجية لبحث سبل تعزيز إنتاج الشتول المحلية ذات القيمة الاقتصادية، مثل الخروب والسماق والعنب والتين والعناب والزعتر والنباتات الرحيقية، بما يخدم تنويع المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي.

 

وفي سياق الاستعدادات لإطلاق معرض AgriLebanon 2025، الذي سيُقام بين 10 و12 أيلول المقبل في "Beirut Hall" – سن الفيل، استضافت الوزارة اجتماعًا موسّعًا في قاعة الوليد بن طلال، بحضور مستشارة الوزير السيدة سوسن فخر الدين، رئيسة مصلحة التسويق والاقتصاد الزراعي المهندسة ريما الحجار، ورئيس مصلحة زراعة جبل لبنان الشمالي المهندس عبود فريحة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة.

 

واستعرض اللقاء أهداف المعرض الذي يُعد الحدث الزراعي الأبرز لهذا العام، ودوره في ربط المزارعين بالشركاء الفاعلين في القطاع، وتعزيز فرص التسويق والتمكين.

مكوّنات المعرض تشمل:

• مساحات عرض متخصصة لمستلزمات الزراعة النباتية والحيوانية.

• أجنحة مخصصة للجامعات، السفارات، والمنظمات المعنية بالزراعة.

• منصات تفاعلية للقاءات التقنية، المحاضرات، والجلسات الحوارية.

وقد وجّهت الوزارة دعوة مفتوحة لشركات المدخلات الزراعية في بيروت وجبل لبنان للمشاركة الفاعلة، لما في ذلك من دور محوري في دعم المزارعين وإنجاح الفعالية.
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