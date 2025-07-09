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لبنان

دوريات لشرطة بلدية طرابلس.. هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:53
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أعلنت شرطة بلدية طرابلس ، في بيان، انها "كثفت جهودها لتعزيز الأمن والحفاظ على السلامة العامة، عبر  تسيير دوريات ليلية في مختلف أحياء المدينة، وأقامت حواجز أمنية في مناطق متفرقة، لا سيما في النقاط التي تتكرر فيها حوادث حرق النحاس".
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ولفتت الى ان هذه " الدوريات ركزت  على مراقبة الأماكن التي تشهد محاولات حرق النحاس والدواليب، لما لهذه الظاهرة السيئة من آثار سلبية تتسبب في حرائق كبيرة تُهدّد الأحياء السكنية، وتُعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، إلى جانب آثارها البيئية الخطيرة. كما شملت الحملة ملاحقة النَّكاشة، الباحثين في مستوعبات النفايات، الذين يتسبب بعضهم  الفوضى في الشوارع العامة". 

واشارت الى انها "صادرت المخالفات الناتجة عن تلك الأنشطة من نحاس وغيره، في خطوة تهدف إلى تحسين النظافة العامة والحد من العشوائيات، وأكدت أنها "مستمرة في تنفيذ هذه الحملات يوميًا، ضمن خطة متكاملة لضبط الأمن وتطبيق النظام" ، داعية المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تُهدد السلامة العامة".
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