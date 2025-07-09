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لبنان

جعجع التقى وفدي بلديتي كرخا وديرميماس

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:57
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وفد بلدية كرخا برئاسة نائب رئيس إتحاد بلديات جزين رئيس بلدية كرخا جان نخلة، يرافقه مختار البلدة أنور نصورة وكاهن الرعية القاضي الروحي وليد الديك، في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق المحامي جورج عيد، منسق قضاء جزين في "القوات" جورج نجم ورئيس المركز في البلدة كارلوس حنّا.
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وقال نخله بعد اللقاء :"تشرفنا بزيارة الدكتور جعجع وكانت مناسبة أطلعنا فيها رئيس القوات على أجواء العمل الذي نقوم به في ما خص اتحاد بلديات جزين".

وبعدما قدّر مشاركة جعجع في القداس الاحتفالي في البلدة  لمناسبة عيد مار يوحنا المعمدان، شكر له "دعمه في معركة انتخابات اتحاد بلديات جزين".

 تابع" أنا ترشحت بشكل توافقي لأن  كرخا ضيعة توافقية ولا سيّما أنها قرية شارل حنا المعروف بالتوافق. وقد طلبت دعم  الجميع،  القوات  اتخذت القرار بدعمي كذلك فعل التيار الوطني الحر، وأنا اليوم ألعب دور التنسيق بين الطرفين في سبيل تحقيق الإنجازات في اتحاد بلديات جزين ليكون فعّالاً في كل قرى القضاء".

بلدية دير ميماس

كما التقى جعجع وفد بلدية دير ميماس - قضاء مرجعيون، برئاسة سهيل يوسف أبو جمرا، يرافقه المختار نقولا سليم سليمان والمختارة هلون الحاصباني، في حضور منسّق القوات في مرجعيون وحاصبيا شربل القلعاني، عضو المجلس المركزي صبحي داوود، رئيسة مركز القوات في البلدة تريز حوراني والمسؤول المالي في منسقية كندا ابراهيم الياس.
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