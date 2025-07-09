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لبنان

عون لنظيره القبرصي: التحديات مشتركة

Lebanon 24
09-07-2025 | 04:32
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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام نظيره القبرصي ان لبنان وقبرص يتشاركان العديد من المصالح والتحديات المشتركة مشدداً على ان  لبنان يعتمد على الدعم القبرصي له في المرحلة المقبلة.
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الرئيس القبرصي أكد، من جهته على دور لبنان في المنطقة وأهميته بالنسبة إلى أوروبا، وعلى عمق العلاقات اللبنانية–القبرصية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جهته، عبّر الرئيس عون عن سعادته بزيارة قبرص وبحث مواضيع ذات اهتمام مشترك.
وكان الرئيس عون وصل بطوافة مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى مطار لارنكا، حيث كان في استقباله وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، وسفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل، وقنصل لبنان زياد كوسا، وعدد من أعضاء مراسم وزارة الخارجية القبرصية، وانتقل بعدها الى نيقوسسيا للقاء نظيره القبرصي الذي استقبله في القصر الرئاسي حيث جرى عرض لحرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس مكاريوس.
 
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