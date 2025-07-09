عون لنظيره القبرصي: التحديات مشتركة

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أكد رئيس الجمهورية أمام نظيره ان وقبرص يتشاركان العديد من المصالح والتحديات المشتركة مشدداً على ان لبنان يعتمد على الدعم القبرصي له في المرحلة المقبلة.الرئيس القبرصي أكد، على دور لبنان في المنطقة وأهميته بالنسبة إلى ، وعلى عمق العلاقات اللبنانية–القبرصية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جهته، عبّر عن سعادته بزيارة وبحث مواضيع ذات اهتمام مشترك.وكان الرئيس عون وصل بطوافة مع والمغتربين يوسف رجي إلى مطار لارنكا، حيث كان في استقباله القبرصي فاسيليس بالماس، وسفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل، وقنصل لبنان زياد كوسا، وعدد من أعضاء مراسم القبرصية، وانتقل بعدها الى نيقوسسيا للقاء نظيره القبرصي الذي استقبله في الرئاسي حيث جرى عرض لحرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس مكاريوس.