جريمة تهزّ بحمدون.. قتله أمام المارة على الطريق

شهدت منطقة ، اليوم الأربعاء، جريمة قتل راح ضحيتها مواطن لبنانيّ إثر تعرضه لإطلاق نار.

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وذكرت المعلومات الأولية أن الجاني هو من الجنسية ، وقد نفذ جريمته .