Advertisement

لبنان

جريمة تهزّ بحمدون.. قتله أمام المارة على الطريق

Lebanon 24
09-07-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1388937-638876591351515761.jpg
Doc-P-1388937-638876591351515761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت منطقة بحمدون، اليوم الأربعاء، جريمة قتل راح ضحيتها مواطن لبنانيّ إثر تعرضه لإطلاق نار.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات الأولية أن الجاني هو من الجنسية السورية، وقد نفذ جريمته على الطريق.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جريمة تهزّ أميركا.. جندي سابق يقتل بناته الثلاث
lebanon 24
09/07/2025 14:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلوه ورموه أمام كنيسة.. هذه تفاصيل جريمة القماطية
lebanon 24
09/07/2025 14:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة تهزّ تركيا.. قتلها وحمل جثتها على ظهر حمار ومن ثمّ دفنها!
lebanon 24
09/07/2025 14:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لم يرَ والدته منذ 15 عامًا وقتل أثناء حديثه معها عبر الهاتف... جريمة مروعة تهز فرنسا (فيديو)
lebanon 24
09/07/2025 14:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:39 | 2025-07-09
06:12 | 2025-07-09
06:11 | 2025-07-09
06:03 | 2025-07-09
06:00 | 2025-07-09
05:57 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24