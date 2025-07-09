اعتصام لعمال بلدية الميناء امام القصر البلدي في طرابلس

Advertisement

نفذ عمال بلديه الميناء اعتصاما امام البلدي بمشاركة نقابات العمال المستخدمين في شادي السيد ونقيب العمال احمد مرسلي ورئيس بلدية الميناء كباره وعدد من اعضاء .خلال الاعتصام لفت النقيب شادي السيد الى ان" أزمة عمال بلدية الميناء تتفاقم بخاصة انهم لا يتمكنون من الحصول على رواتبهم"، سائلا الوزراء والنواب:" هل يمكنهم ان يصبروا فعلا على عدم حصولهم على رواتبهم؟ اذا كيف يستهترون بعمال بلدية الميناء او غيرها من البلديات الذين لا تستطيع هذه البلديات تامين رواتبهم ؟".وقال: "اننا نطالب ووزارة المال تحديدا بالاسراع وبمعالجة هذا الملف الشائك والذي يعود على العمال بالضرر".اضاف : " ان تحركنا اليوم قابل للتحول الى اضراب مفتوح للعمال وهذا ما لا نرجوه وما لا نسعى اليه ولكنه وارد اذا بقيت الامور على حالها "، مشددا على ان " الميناء المنتخب حديثا ليس مستهدفا انما هناك تعاون وتوجه للانفتاح عليه وعلى رئيس البلدية لتوفير الاموال للعمال والموظفين".نقيب العمال احمد المرسلي اكد ان "التحرك ياتي في ظل حالة سيئة للعمال والموظفين"، مناشدا البلدية "التحرك باتجاه الجباية"، مناشدا المؤسسات في مدينة الميناء "المبادرة وتسديد مستحقاتهم ليس بالقدر الذي يحصل الان اذ هل يعقل ان تبقى المطاعم وبعض المؤسسات التي تستوفي مبالغ كبير بالليرة و بالدولار وبالعملات الصعبة ان تسدد لبلدية مبالغ قليلة وضئيلة؟".وقال:" نحن فعلا لا نتوجه الى اعضاء المجلس البلدي بل ان رئيس البلدية استاذ لنا ونحن بصدد التكامل معه لتوفير مصالح بلدية الميناء ونحن بالطبع ابناء هذه المدينة لن نذهب الان الى ما يؤدي الى تراكم النفايات فيها او الى عرقلة اعمالها الانمائية على ارض الواقع ولكننا في موقف لا نحسد عليه لذلك نتطلع الى تعاون مع اعضاء المجلس البلدي ومع ابناء المدينة ومع المؤسسات فيها لنوفر الاموال اللازمة للبلدية وبالتالي للموظفين والعمال".رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة محاطا باعضاء المجلس البلدي رد بكلمة مؤكدا حقوق العمال المكتسبة من رواتب وغيرها وقال: "انني اود ان اشكرهم اي العمال على كل ما قدموه خلال المرحلة الماضية وايضا في هذه المرحلة وانا اؤيد مطالبهم وقد عمدوا بالامس الى نصب خيم امام البلدية وانا سابقي على هذه الخيم بل سادعم وجودها حتى توفير الاموال واذا سئلت عنها ساقول ستبقى هذه الخيم حتى تامين الاموال للموظفين والعمال". (الوكالة الوطنية)