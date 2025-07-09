بري استقبل ميقاتي وبحث معه تطورات الأوضاع في لبنان

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع في وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

Advertisement

كذلك، استقبل رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي أبلغ رئيس المجلس بأوضاع شركة طيران (الميدل ايست) والظروف التي عملت وتعمل بها الشركة الوطنية لاسيما في المرحلة الراهنة لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي.

وفي هذا الإطار، نوه رئيس المجلس بجهود الشركة رئيساً وإدارة وجميع العاملين فيها.

وبعد الظهر استقبل بري مدير مكتب المرجع اية علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف.

على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب برقية شكر من لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون.