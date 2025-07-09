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لبنان

بري استقبل ميقاتي وبحث معه تطورات الأوضاع في لبنان

Lebanon 24
09-07-2025 | 07:24
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية.
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كذلك، استقبل بري المدير العام رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي أبلغ رئيس المجلس بأوضاع شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) والظروف التي عملت وتعمل بها الشركة الوطنية لاسيما في المرحلة الراهنة لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي.
 
 
وفي هذا الإطار، نوه رئيس المجلس بجهود الشركة رئيساً وإدارة وجميع العاملين فيها.
 
وبعد الظهر استقبل بري مدير مكتب المرجع سماحة اية الله السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف.
 
على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية شكر من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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