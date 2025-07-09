مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون... الرئيس القبرصي: ندعم إشراك لبنان في المجالس الأوروبية

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عقد رئيس الجمهورية مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع نظيره نيكوس كريستودوليدس في نيقوسيا، عقب لقاء ثنائي جمعهما في الرئاسي، أكدا فيه على عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.وأعرب الرئيس القبرصي عن تقديره الكبير للبنان، قائلًا: "نثمّن دعم الثابت لقضيتنا القبرصية في المحافل الدولية، ونقدّر زيارة التي تحمل دلالات تاريخية وديبلوماسية عميقة". وأضاف: "ندعم مقترح إشراك لبنان في المجالس الأوروبية، ما يتيح له إيصال صوته وعرض رؤيته أمام الشركاء ".وفيما شدّد على أهمية احترام القانون الدولي والعمل على تهدئة التوتر في المنطقة، أكد أن بلاده "تسعى لتكون شريكًا ثابتًا في دعم السلام والاستقرار"، مشيرًا إلى دعم أي مبادرة تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.، ألقى الرئيس كلمة شدد فيها على الرابط التاريخي العميق بين لبنان وقبرص، قائلًا: "نحن بلدين توأمين جمعنا المتوسط، وتشاركنا التاريخ، وتحولنا إلى ملجأ لكل من ينشد السلام والحرية".وأضاف: "ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرّقه الحسابات، وهجراتنا المتبادلة عبر القرون أثبتت ذلك. البحر والحدود والهجرة والتعليم والاتصال، كلها قضايا مشتركة، ويجمعنا كذلك عشرات الآلاف من اللبنانيين المقيمين في ".وختم الرئيس عون كلمته قائلًا: "الاثنان، لبنان وقبرص، أعطيا العالم الأداة لنشر عطر الرجاء، وهذا ما نعمل له معًا كل يوم".