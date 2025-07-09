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لبنان

إصابات في صفوف "اليونيفيل"... إليكم ما جرى

Lebanon 24
09-07-2025 | 05:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنقلاب آلية تابعة لقوات "اليونيفيل" في أحد الأودية المجاورة لبلدة ياطر.
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وأشارت إلى وقوع إصابات في صفوف قوّات "اليونيفيل".
 
 
 
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