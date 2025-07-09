إصابات في صفوف "اليونيفيل"... إليكم ما جرى

أفادت مندوبة " "، عن إنقلاب آلية تابعة لقوات "اليونيفيل" في أحد الأودية المجاورة لبلدة ياطر.

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وأشارت إلى وقوع إصابات في صفوف قوّات "اليونيفيل".